帶動校園創業風潮 國發會聯手台大成立校友VC投資基金

國發會主委劉鏡清表示，國發會將聯手台大成立台灣第一個校友VC（創投）投資基金，基金規模十億元，國發基金將投資三成，其他資金由台大找尋校友及台大網絡募集，資金投資對象為台大師生創業團隊，以帶動校園創業風潮。

國發會今召開記者會，對外說明顛覆傳統做法，將和台大合作成立校友VC投資基金，推動校友投資學校，校友投資校友，強化創新創業生態系，並預期將擴增台灣創新創業投資市場規模成長一倍以上，使創新創業生態系每年規模達1,500億元，持續投資四年，達成賴總統的重要創新政策及國家人才競爭力目標，而落實的第一槍，即是聯手台大成立台灣第一個校友VC投資基金。

今日包括台大校長陳文章、創投公會理事長邱德成，以及富邦金控創投董事長龔天行、和通創投董事長黃翠慧及台灣大哥大總經理林之晨皆親自出席，為催生台灣下一波經濟成長共同努力。

台大校長陳文章表示，台大提出「Taiwan Tech Hub」，把大學科研成果為實際應用及創業引擎，培育創新創業人才，適用於各大學院校的導入模式。NTU Tech Hub亦將落腳在台大竹北校區，成為連結國際的新創基地。

和通創投董事長黃翠慧指出，過去台灣著重在硬體發展，科技供應鏈的強項及硬體核心競爭力已很明顯，但這一代年輕人有很旺盛的創意，也很有國際觀，但未來需更重視軟硬體的整合。同時，黃翠慧也鼓勵台灣年輕人不要自我設限，可以把夢想拉得更遠一些。

富邦金控創投董事長龔天行、台灣大哥大總經理林之晨，則是向國發會提出應該協助學生創業者解決撰寫畢業論文及兵役問題的配套措施。

劉鏡清表示，未來投資基金由校友成立後，國發基金將加碼投資，學校亦可取得技術股，國發基金及創投業者加入，可望提供策略性資源協助新創成功，三方共同合作創造三贏。

劉鏡清指出，台大校友VC投資基金是一系列建立創新生態系新政策的第一槍，校友基金帶動校園創業風潮，也搭配日前推動的兆元投資台灣及國家人才未來競爭力政策積極推動。而台大則是起始典範，目前也鼓勵中山、中興、陽明交大等各校成立校友基金。

劉鏡清還提到，未來投資基金由校友投資成立後，國發基金將加碼投資，學校亦可取得技術股，三方共同合作創造三贏， 並具有五大優勢，包括：1、協助學校爭取更多資源與財源，加速擴大創新創業生態圈的成長。2、校友投資學校及校友，創造更高的學校價值與凝聚力量。3、學校老師及校友的研究成果或創意想法，有更大機會轉化為可商品化的產品及服務。

第4部分，是國發基金及創投業者(VC ＆ CVC)加入，可望提供策略性資源協助新創成功。至於第5點則是帶動校園創業風潮，活絡社會創新氛圍，提升台灣位居亞洲矽谷之地位。

劉鏡清說，為協助台大校友基金有更多優質的投資標的，國發會也將與台大合作推動學位後創業學程，針對碩博士生(含畢業 8 年內校友)推出 runway 創業課程，以協助接軌產業及市場需求。此一創業學程將導入以終為始的觀念，並聘請具市場與投資實務經驗的產業專家、創投(VC)、企業創投(CVC)等擔任業師，協助學生強化商業化及經營管理能力，此外也將透過畢業論文即是創業計畫的模式，協助畢業生順利投入創業。