立委召開公聽會 盼加深台印太空產業合作

民進黨立委、立法院台灣與印度國會議員聯誼會長鍾佳濱今天召開航太產業公聽會，希望加深台印在太空產業上的合作。印度台北協會會長葉達夫表示，印度跟台灣在合作上相當有潛力，希望大家共襄盛舉。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、何欣純、洪申翰今天在立法院舉辦「台灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，邀請產官學界人士出席，討論台灣在航太產業供應鏈定位及核心競爭優勢等議題。

鍾佳濱表示，隨著全球太空產業的蓬勃發展，政府於2019年通過第3期太空科技長程發展計畫、2020年前總統蔡英文就將太空產業列為6大核心戰略產業之一，加深產官學合作是未來立法院努力的目標。

鍾佳濱說明，印度是第一個成功進入火星軌道的亞洲國家，也是地球上第4個成功登陸月球的國家，他身為台灣與印度國會議員聯誼會會長，望能藉由公聽會與國會交流做為契機，也透過立法院為台印航太產業搭起橋梁。

鍾佳濱指出，台灣不僅有衛星與火箭的自主研製能量，也有堅實的半導體、資通訊、機密機械等產業基礎，面對全球巨大的航太市場及產業，除了政府投入資源以外，未來甚至能行銷台灣航太國家品牌。

葉達夫（Manharsinh Yadav）透過翻譯提到，印度有資金、人才及市場，願意投資到新創事業上，也相信台灣跟印度在這方面的合作，應該是更可以期待，印度跟台灣在合作上也相當有潛力，希望各界共襄盛舉。

國家太空中心副主任余憲政解釋政府推動台灣太空產業發展的3支箭，包括立法院先後三讀通過太空發展法、國家太空中心設置條例，完成「太空二法」，奠定法制的基礎，另外也啟動更全面性的國家太空計畫，以及整合跨部會資源發展太空產業，產業界可以跟太空中心多多接觸。