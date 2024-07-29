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國發會推校友基金 盼引千億校園新創

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國發會29日推動「校園創業新藍圖」計畫，盼增加更多校園新創企業，強化產業發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國發會29日推動「校園創業新藍圖」計畫，盼增加更多校園新創企業，強化產業發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

強化大學創業，台灣也能出現第二個臉書或谷歌！國發會主委劉鏡清29日公布「啟動校園創業新藍圖」，盼由校園創業模式，讓台灣4年後每年有1500億元的投資資金，擴大投資動能與新創企業發展。台大校長陳文章說，台灣過去校園創業教育與協助不足，盼透過校友基金增加新創企業發展空間。

帶動每年1500億投資

現場還有創投公會理事長邱德成、和通創投董事長黃翠慧、富邦金控創投董事長龔天行與台哥大總經理林之晨與會。劉鏡清表示，總統賴清德的政見除了5大信賴產業外，還有創新創業雨林生態系，盼4年後每年能帶動1500億的投資基金，目前的規模是690億左右，期待台大扮演校園投資的先驅者，讓很多碩博士生很好的研究有落地空間。

「希望參考國外案例，增加學校新創的發展！」台大校長陳文章指出，台灣的大學在新創教育不足，後期也缺少創投資金協助，因此很多技術很難落地，因此他參考康乃爾大學範例，康乃爾有成立「康乃爾Tech」，將創業融入碩博士學程，並結合校友基金進行輔導與加速，盼未來護國神山變成群山，讓新創有更多大公司出現。

盼創業門檻多元化

「論文會是創業很大的阻礙！」龔天行表示，希望創業不要只有用論文作為提案或是門檻，也可以用提案或是計畫；林之晨表示，國外很多大科技公司都是大學念到一半，或是剛畢業就創業，雖然成功的成果很好，但失敗風險也很高，若能有更多創業的輔導，能有助提升新創成功率。

林之晨以自身經歷分享說，他創業的同時也因為兵役問題，導致大學讀比較久，建議國家可以思考一些替代方案，例如創業替代役等，讓男性大學生創業減少阻礙。

有媒體質疑，過去產學合作已行之有年，如何證明新制度比過去模式好？劉鏡清表示，過去的模式比較鬆散，如今希望透過比較制度化的方式加強投資；陳文章也說，以前創投模式沒有那麼成熟，現在年輕人想法比以前更多元，因此新機制可以補足過去產學合作的不足，並加強國際交流。

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