7月CCI指數飆近三年新高 專家示警：物價、景氣風險大

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布7月消費者信心指數(CCI)總指數75.36點，較上月再升2.67點，總指數創2021年9月以來，近3年新高，其中多項指標如民眾對未來物價、家庭經濟及景氣等，都創2年多以來最高信心水準，就業信心創4多來新高。

但中央大學台經發展研究中心執行長吳大任表示，此次調查時間在股市大崩跌及颱風侵襲之前，因之前股市及房市上漲對整體財富信心上升，目前美股及台股仍不穩，未來物價及景氣都有很多潛在風險，下月可能各項指標又翻轉。他提醒，AI發展若無法反映在企業營收，不排除重演2000年網路危機。

7月CCI調查總指數75.36點，創2年11個月新高。四項分項指標上升(物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會)，一項指標下降(投資股票時機)，一項指標持平(購買耐久性財貨)。

7月上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，7月調查為38.41點，較上月上升5.93點，創2021年11月以、2年9個月新高；上升幅度第二的指標為「未來半年就業機會」，7月調查為75.23點，較上月上升4.09點，創2020年7月、4年1個月最高水準。

上升幅度第三指標為「未來半年家庭經濟狀況」，7月調查為82.89點，較上月上升3.91點，也是創2年9個月最高；上升幅度最少指標「未來半年國內經濟景氣」，本月調查87.38點，較上月上升3.86點，創2022年5月、2牛3個月最高)。

7月持平的指標為「未來半年購買耐久性財」，本月調查111.67點。唯一下降指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查56.56點，較上月調查結果下降1.82點。

絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

吳大任表示，7月調查時間為18-21日，當時股市跌幅不深，在股市及房市多頭氛圍下，整體財富信心會上升，影響民眾對物價信心以及家庭經濟看法，7月各項指數都創數年新高，呈現樂觀氛圍，7月底股市持續暴跌，且凱米颱風來襲，都未反映在此次調查。如果股市大幅修正，很多人出現虧損，下月調查結果就會翻轉。

吳大任認為，颱風農損嚴重，蔬果及外食費都可能上漲，對接下來半年物價會有嚴重影響。

他說，目前美股及台股雖然跌勢趨緩，但仍不穩定，未來不排除再修正，主要原因是之前的漲勢與AI有很大關係，但AI產品雖然獲很多企業青睞，但如果無法創造營收，影響獲利，企業財報表不好，有可能重演網路的歷史，目前美股已陸續有此現象，台股也看到類似狀況，最後是否反映到基本面，「台股有很多潛在風險」。

吳大任分析，全球終端需求因為中國及歐洲都不好，只靠美國撐，但美國消費支出因為家庭債務不斷攀升，消費已走弱，加上失業率上升，所以外界都預期聯準會9月會降息，這很可能是被迫降息，對台灣不見得是好消息，因為一旦經濟不好而降息，台灣出口仰賴美國比例愈來愈高，如果美國經濟反轉，台灣出口會受到嚴重影響，他預期央行9月利率應會維持不變。