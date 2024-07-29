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畢業青年求職難！勞部初尋計畫助協助釐清方向、再領獎勵金4.5萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
助青年就業，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」。（圖／勞動部勞動力發展署）
助青年就業，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」。（圖／勞動部勞動力發展署）

行政院主計總處資料顯示，20至24歲青年失業率為11.64%，遠高於其他勞動年齡層，推論其主因是畢業青年初次尋職，就業方向不明確；其中去年6月畢業於護理系的王庭育，急需工作卻不知職涯方向，歷經近半年的茫然尋職後，求助於勞動部永康就業中心，並搭配申請「初次尋職青年穩定就業計畫」，不僅順利找到幼兒園助教工作，還可領4.5萬元獎勵金。

年僅23歲、較其他同齡青年成熟的王庭育，自小就知道爸爸從事資源回收維持一家生計不易，除利用寒暑假打工賺取生活費，大學也申請就學貸款減輕負擔，畢業後為分擔家中經濟及償還學貸，積極投遞履歷尋職，「找一份工作真的好難！」庭育表示，投遞了多家診所、托嬰中心、藥局等職缺，全都石沉大海、毫無音訊，苦無頭緒之際查詢到勞動部有相關青年資源，便前往永康就業中心尋求協助。

「勞動部不僅幫忙釐清職涯方向，還補助尋職生活費，真的太棒了！」庭育說，就服員不僅耐心地評估其求職需求，還協助申請「初次尋職青年穩定就業計畫」，透過職涯適性測驗、就業諮詢等工具，釐清職類喜好、加強面試技巧及改善履歷撰寫等，終於成功找到小博士幼兒園的助教工作，而且尋職期間及後續穩定就業，勞動部都有核發補助津貼，總計可領4.5萬元，讓庭育直呼尋職計畫超佛心。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部為協助青年儘速就業、降低待業時間，自112年7月起推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，提供職涯諮詢、履歷撰寫、優化面試技巧及推介就業等服務，且為降低青年尋職期間的經濟壓力，只要參加就業諮詢或職業輔導服務，就可領取每次5千元的尋職津貼、最高核發1.5萬元；自計畫運作迄今，已提供轄區4,565位青年就業服務，協助超過700名青年穩定就業。

劉邦棟還說，為鼓勵參加「初次尋職青年穩定就業計畫」青年穩定就業，只要青年找到按月計酬的全時工作，並持續受僱於同一雇主滿90日或180日，就可分別領取2萬元及1萬元的就業獎勵，合計最高可領到4.5萬元，鼓勵符合資格的青年踴躍提出申請，詳細資訊可至台灣就業通-計畫專區查詢，或至雲嘉南各就業中心或就服台洽詢。

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