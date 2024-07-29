7月消費者信心指數近3年新高 學者憂颱風股災成隱憂

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布7月消費者信心指數（CCI）為75.36點，攀上近3年新高；不過中央大學台經中心執行長吳大任指出，須留意颱風災損推升物價、股市震盪傷及消費信心，以及下半年出口動能存隱憂等3大風險。

根據調查，7月CCI總指數為75.36點，月增2.67點，為民國110年9月以來的最高水準。CCI的6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會呈現上升，投資股票時機下降，購買耐久性財貨則為持平。

7月各分項指標中，以「未來半年物價水準」升幅最大，調查為38.41點，較6月勁揚5.93點，升抵110年11月以來的最高水準。

吳大任表示，這次調查並未涵蓋颱風凱米來襲期間，颱風造成中南部嚴重災損，可能造成後續農產品價格飆漲，再次推升物價。

其餘如「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」都走揚，分別創下110年11月以來、111年5月以來的最高。吳大任分析，今年以來台股強勢攻高，房市相當火熱，股市、房市熱絡對家庭經濟是正面效應，會使民眾對於財富增值有感，並淡化對物價上漲的感受。

7月唯一下降的分項指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為56.56點，月減1.82點。

吳大任指出，隨著台股震盪加劇，民眾投資股票信心有所波動；值得注意的是，26日台股展開暴力補跌，重挫752.63點，創史上單日第2大收盤跌點，但未納入這次調查範圍，可以想見，如果調查時間涵蓋當日，股民信心也會重摔。

吳大任表示，這波台股上漲以AI概念股漲勢最為凶猛，但AI題材是否能夠為企業帶來實際獲利或效益，還是推升成本的包袱，結果有待檢驗，如果效果不如預期，當股市大幅修正，民眾財富受損，消費信心也會受到打擊。

吳大任說，除了颱風帶來物價上漲的壓力、股市震盪，下半年出口是否能夠繼續熱絡，他打上問號。

僅管金融市場期待美國聯準會9月降息，吳大任認為，美國降息並非正面訊號，這意味著美國失業率攀高、消費不振，可能導致經濟硬著陸，進而衝擊台灣出口；台灣近期出口表現以科技產品較亮眼，傳產仍未走出低谷，如果下半年又遭遇美國消費走弱的壓力，出口挑戰很大。

從絕對水準來看，CCI的6項指標有5項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，7月調查結果為107.0點，微增0.1點，仍處在相當高的水準。吳大任認為，房市持續熱絡，而且隨著居住安全愈來愈受重視，台灣新成屋卻是供不應求，政府政策又多是針對供給面，加上營建成本等壓力，房價難以下跌。

7月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年7月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3016名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。