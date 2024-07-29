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經部爭取提高產創10之1抵減上限 增AI及淨零低碳設備

中央社／ 台北29日電
產創條例將AI及淨零低碳設備納入投資抵減項目。（本報系資料庫）
產創條例將AI及淨零低碳設備納入投資抵減項目。（本報系資料庫）

產創條例第10條之1投資抵減今年底落日，經濟部規劃延長至2029年，除了原有的5G、資安等項目，也將AI及淨零低碳設備納入投資抵減項目，同時爭取提高支出金額上限為新台幣20億元，後續仍待跨部會協商定案。

根據現行的產創條例第10條之1規定，投資智慧機械、導入第5代行動通訊系統、資通安全產品或服務相關硬體、軟體、技術或技術服務，支出金額合計達100萬元以上、10億元以下，經專案核准可適用當年度抵減率5%或分3年抵減率3%。

產創條例第10條之1廠商投資抵減租稅優惠今年底落日，經濟部產業發展署今年初與產業界、公協會溝通，由於業界反映投資抵減延長的需求，經濟部即展開草案修正工作，並積極與財政部協商。

經濟部表示，爭取提高支出金額上限為20億元，至於抵減率上限提高等投資抵減優惠，仍待跨部會協商、取得共識，後續也會將修正草案提到行政院討論，希望能在9月時送至立法院審議。

為加速推動產業AI化，除了原有的5G、資安等項目，經濟部也規劃將AI、淨零低碳設備、以及IC設計業EDA工具納入投資抵減項目，希望促進產業AI應用多元發展。

適用年限方面，經濟部表示，產創條例第10條之1將延長至2029年底，與產創條例第10條之2期限一致。

AI

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