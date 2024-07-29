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7月CCI飆上近三年新高 惟「投資股票時機」信心續降

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央大學台灣經濟研究中心29日發布7月消費者信心指數（CCI）。聯合報系資料照/記者陳正興攝影
中央大學台灣經濟研究中心29日發布7月消費者信心指數（CCI）。聯合報系資料照/記者陳正興攝影

中央大學台灣經濟研究中心29日發布7月消費者信心指數（CCI），總指數較6月上升2.67點，來到75.36點，總指數創2021年9月以來，近三年新高。其中，上升最多是「物價水準」，下降最多則是「投資股票時機」。

中大台經中心指出，此次調查包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會四項分項指標，均呈現上升；僅投資股票時機一項指標下降；購買耐久性財貨該項指標則呈持平。

調查顯示，7月上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，7月調查為38.41點，較上個月調查結果上升5.93點。7月上升幅度第二的指標為「未來半年就業機會」，7月調查為75.23點，較上個月調查結果上升4.09點。7月上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，7月調查為82.89點，較上個月調查結果上升3.91點。7月上升幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」，7月調查為87.38點，較上個月調查結果上升3.86點。

7月持平的指標為「未來半年購買耐久性財」，7月調查為111.67點，與6月調查結果相同。7月唯一下降的指標為「未來半年投資股票時機」，7月調查為56.56點，較6月調查結果下降1.82點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

此外，在「購買房地產時機」指標部分，7月調查結果為107.0點，與6月的調查結果相較上升0.1點。「目前健康狀況」指標部分，7月調查結果為95.28點，較6月的調查結果上升0.05點。「預期健康狀況」指標部分，7月調查結果為88.08點，與6月的調查結果相較下降0.02點。

2024年7月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2024年7月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3016位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。

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