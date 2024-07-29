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中華郵政落實普惠金融 開辦「印尼小額安心匯款」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政公司29日宣布，即日起，開辦「印尼小額安心匯款」服務，年底前享手續費優惠，未來將持續拓展其他國家移工匯款，以實際行動關懷各個族群，讓所有客戶都能平等享受便利及安全的優質金融服務，落實普惠金融。

為落實普惠金融，滿足移工需求，中華郵政公司自即日起，開辦「印尼小額安心匯款」服務，移工事先親至受理國際匯兌業務之郵局約定匯款資料，之後即可透過網路郵局或行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款，皆可在線上完成，合法、安全又便捷。

另配合新服務上線，即日起至2024年12月31日止，推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動。凡活動期間內符合活動資格者，匯款手續費優惠為每筆新臺幣168元，且每滿5次成功匯款，即享有下一次匯款免手續費之優惠。

中華郵政公司表示，根據勞動部統計，截至今年5月底，在台外籍移工人數已超過77萬人投入產業及失能照顧工作，為我國不可或缺的生產力。郵政公司體恤在臺移工，如要將工作所得匯款回家鄉，往往受限於工作及時間因素，不方便到銀行臨櫃匯款，或因銀行手續費較高，而轉由地下管道匯款，除了容易被騙，亦恐成為洗錢破口。未來將持續拓展其他國家移工匯款，以實際行動關懷各個族群，讓所有客戶都能平等享受便利及安全的優質金融服務，落實普惠金融。

中華郵政 移工 郵局

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