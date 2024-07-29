台灣CDMO打國際盃 TBMC組美日戰略同盟建亞洲生產基地

台灣CDMO打國際盃，結合美日組戰略同盟。台灣生物醫藥製造（TBMC）宣布，和日本最大委託臨床（CRO）公司CMIC Bio及美國賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）結盟。加上與策略夥伴美國韌力（Resilience）公司分進合擊，將共同開拓國際CDMO市場大餅。

亞洲生技大展近日開展，TBMC首次公開展示國際創新技術及實驗室建置成果。TBMC執行長張幼翔宣布，與日本CMIC Bio公司合作，將透過CHO-C抗體生產平台共同進軍日本市場。TBMC也與賽默飛世爾科技合作，要藉由該公司的儀器設備提升先進藥品研發製造技術，以提供全球客戶優質服務。

張幼翔表示，TBMC最大優勢是與美國韌力公司合作，引進該公司mRNA核酸藥物、疫苗、細胞治療、基因療法與生物製劑等先進生物藥品製程。TBMC目前有11位員工正在韌力接受培訓，韌力也將其運營經驗100%交給TBMC公司。

TBMC與韌力公司的合作模式，希望藉由韌力公司引進其他國際客戶，以生物製劑為例，由TBMC發揮「D（發展）」強項優勢，韌力公司專注「M（製造）」的階段，未來再逐步強化自己的商業量產實力。

依照TBMC的發展進度，生物製程開發實驗室已在今年6月於南港啟用，並開始接國內外訂單，位在竹北的GMP先導工廠也將在明年7月投產並開始接單。張幼翔說明，TBMC應先從研發到發展階段先做好對客戶的服務，再循序漸進達到商業量產階段，這段過程至少要三至五年才能達到。

張幼翔說，這次除了與日本CMIC Bio及美國賽默飛世爾科技合作，接下來也有意與中研院合作將基礎研究延伸到產業應用。此外，TBMC也希望與國內其他CDMO公司結盟一起打國際盃。

至於大規模的商業量產基地，雖然公司規劃要在2027年陸續完成，但是張幼翔強調，將仔細評估核酸藥物、細胞治療、基因療法與生物製劑那個較有前景，「有市場就蓋（生產線）， 蓋了和需要的時間不要差太遠，不可對不起投資人」。

張幼翔表示，TBMC成立至今雖然時間很短，目前已經有台灣與日本的客戶，今年目標是簽下美國客戶。他強調，TBMC後續有掛牌上市的規劃，但至少要等到公司毛利率轉正才會啟動。

旅居海外近40年的張幼翔，畢業於台大化工系，是美國麻省理工學院生化博士，曾擔任羅氏大藥廠全球工程與策略最高主管，返台之前更任職藥明生基（WuXi Advanced Therapies），並在細胞治療先驅Celgene公司擔任企業副總裁。張幼翔近年來更擔任行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）專家委員，每年為了台灣生醫政策提供建言。

張幼翔表示，接下TBMC公司執行長前，他回台灣評估兩個月，一方面確認對現在的工作有信心，另一方面對台灣大環境也有信心，於是他下定決心「鮭魚返鄉」，和太太兩人從美國舊金山搬回台灣準備長期定居。

針對TBMC所要發展的核酸藥物、細胞治療、基因療法與生物製劑四大領域CDMO業務，張幼翔認為，台灣在生物製劑的發展上已有基礎，但好還可以更好；除了生物製劑之外，他最看好核酸藥物及細胞治療。

核酸藥物技術是台灣必要的發展項目，COVID-19全球疫情大爆發後，mRNA疫苗成為全球最重要的疫苗，mRNA疫苗屬於核酸藥物技術，張幼翔相信「下一波疫情一定會再來， 而且來的時間會愈來愈短」，台灣很有必要平時利用核酸技術發展抗癌藥，疫情爆發時才有能力大量生產疫苗以因應防疫需求。

針對細胞治療，張幼翔認為台灣可鎖定罕見疾病開發；針對基因療法，目前在安全性及持久性仍有許多障礙要克服，但是未來一定是改變人類的重要療法。他說，這兩項療法在國際大廠開發成本都很高，台灣正好可發揮強項開發具有價格優勢的產品。