快訊

奧運籃球／杜蘭特回歸三分球5投俱中 率美國26分血洗塞爾維亞

國發基金爭取盈餘不繳庫

經濟日報／ 記者黃婉婷程嘉文／台北報導

行政院長卓榮泰今（29）日將聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近3兆元，歲入可能超過2.8兆元。另外傳出，國發基金明年度爭取盈餘不繳庫，但仍待拍板。

賴政府上任後，首次編列的明年度中央政府總預算案備受矚目。

卓榮泰今日下午召集各部會首長討論2025年中央政府總預算案，預計8月上旬向賴總統報告，8月下旬的行政院會拍板通過。歲入部分因今年經濟狀況不錯，稅課收入將有成長，明年度有望觸及2.8兆元。

歲出編列部分，整體預算規模可望再創新高，逼近3兆元。因應賴總統擴大社會投資，教育、社福預算預料都會再度成長。

另為因應勞保年金財務惡化，明年有望比照今年，從公務預算撥補1,200億元，再加上分三年撥補的300億元疫後特別預算，共計1,300億元，累計撥補3,970億元。

此外，昨日傳出國發基金明年度爭取盈餘不繳庫，將保留盈餘再投資新創、五大信賴產業或配合新政的各項支出。

另外在國防預算方面，明年國防預算額度，將在4,600億元上下，加計特別預算與特種基金，估計將達6,300億元左右，增幅約5%。

兩項國防特別預算（增購F-16、海空戰力加強計畫）明年共編列905億元，比今年的943億元略低。

勞保年金 國發基金

延伸閱讀

傳卓榮泰借抽水機？綠譏盧秀燕作秀 中市府還原真相

花蓮秀林鄉長哭訴「苦不堪言」 卓揆：欠花蓮鄉親安全的路

雲林6萬公頃農田泡水「幾乎全軍覆沒」 民代不分藍綠向卓榮泰請命

被綠造謠仍借抽水機救災 王鴻薇：盧秀燕以德報怨

相關新聞

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

國發基金爭取盈餘不繳庫

行政院長卓榮泰今（29）日將聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近3兆元，歲入可能...

財經人物／台積進擊全球的幕後功臣 余俊彥帶中鼎4度轉骨

2022年，「台積電南科工業再生水廠」通水啟用典禮上，台積電廠務副總經理莊子壽在台上指出，台積攜手中鼎集團，成功使工業廢水再生，達到製程潔淨度標準，並回用到半導體製程中。他說，這座再生水廠「是全球綠色技術創新的重要里程碑」。

油價再漲！中油：明起汽、柴油漲0.3元

台灣中油宣布，明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛...

川普交易效應干擾日圓匯率 專家點出最佳買點新價位

日圓匯率近半個月來大洗三溫暖，從160兌1美元價位急升，在26日已升破152兌1美元價位，日圓兌新台幣匯率也因此跟著急升，台灣銀行掛牌的日圓現鈔賣匯價已從0.2047急升至0.2168，半個月內的升值幅度已逼近6%。投資人或想買日圓的民眾，還有可能等到160兌1美元的價位嗎？接下來，日圓最佳買點的新價位在哪裡？

他怨600張「雲端發票專屬獎」全槓龜騙很大 財政部曝原因

今年5-6月期統一發票在本（7）月25日開獎，有民眾在超商花百元買生活用品，就成為千萬大獎幸運兒。隨著科技進步，許多民眾外出為求方便，都不會向店家索取紙本發票，而是刷「雲端發票」，不僅環保也方便對獎，還能參加財政部加開的「雲端發票專屬獎」增加中獎機會。不過日前有網友抱怨「最近雲端發票專屬獎越來越難中了」，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。