國發基金爭取盈餘不繳庫
行政院長卓榮泰今（29）日將聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近3兆元，歲入可能超過2.8兆元。另外傳出，國發基金明年度爭取盈餘不繳庫，但仍待拍板。
賴政府上任後，首次編列的明年度中央政府總預算案備受矚目。
卓榮泰今日下午召集各部會首長討論2025年中央政府總預算案，預計8月上旬向賴總統報告，8月下旬的行政院會拍板通過。歲入部分因今年經濟狀況不錯，稅課收入將有成長，明年度有望觸及2.8兆元。
歲出編列部分，整體預算規模可望再創新高，逼近3兆元。因應賴總統擴大社會投資，教育、社福預算預料都會再度成長。
另為因應勞保年金財務惡化，明年有望比照今年，從公務預算撥補1,200億元，再加上分三年撥補的300億元疫後特別預算，共計1,300億元，累計撥補3,970億元。
此外，昨日傳出國發基金明年度爭取盈餘不繳庫，將保留盈餘再投資新創、五大信賴產業或配合新政的各項支出。
另外在國防預算方面，明年國防預算額度，將在4,600億元上下，加計特別預算與特種基金，估計將達6,300億元左右，增幅約5%。
兩項國防特別預算（增購F-16、海空戰力加強計畫）明年共編列905億元，比今年的943億元略低。
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