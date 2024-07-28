台塑石化油價 汽、柴油每公升漲3角

日圓匯率近半個月來大洗三溫暖，從160兌1美元價位急升，在26日已升破152兌1美元價位，日圓兌新台幣匯率也因此跟著急升，台灣銀行掛牌的日圓現鈔賣匯價已從0.2047急升至0.2168，半個月內的升值幅度已逼近6%。投資人或想買日圓的民眾，還有可能等到160兌1美元的價位嗎？接下來，日圓最佳買點的新價位在哪裡？

2024-07-28 11:30