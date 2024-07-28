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台塑石化油價 汽、柴油每公升漲3角

中央社／ 台北28日電

台塑石化今天表示，自29日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升新台幣0.3元，調漲柴油批售價格每公升0.3元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化表示，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升29.8元、95+無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.1元。

台塑石化表示，國際油價先因以色列和哈瑪斯有望恢復停火協議談判，中東地緣政治風險降溫而下跌，但隨後受美國原油庫存連續4週下降及美國經濟數據優於預期等因素影響，支撐油價小幅回升。

台塑 國際油價 美國經濟

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