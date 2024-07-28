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油價再漲！中油：明起汽、柴油漲0.3元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格調漲0.3元元。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格調漲0.3元元。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.9元及3.3元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌3.13美元，新台幣兌美元匯率貶值0.209元，計算跌幅為2.46%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.2元及3.6元，因亞洲鄰近國家汽、柴油稅前最低價較前周高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收1.5元及2.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

中油 國際油價

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