2050淨零能否辦到？專家：完善的究責制度是關鍵

因應全球2050淨零碳排的趨勢，我國「氣候變遷因應法」明確將2050淨零排放入法，不過針對是否能達到距今仍有25年的法定目標各界意見不一，甚至2050年前的階段性溫室氣體管制目標上路至今都沒辦法成功達標。專家表示，法治國家要求究責制度，但國內的究責體制並不完全，也成為許多法定目標達不到的關鍵。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展表示，過去只要涉及責任與真正的治理目標，幾乎沒有一個能達到，以2050淨零碳排目標來看，這是環境法中首次有這麼明確的目標，改革勢必有陣痛期，也因為改革讓施政阻力變大，因此許多部會設立的目標寧可保守，但現在最重要的是試問法律對我們的意義究竟為何。

鄭佾展指出，若以法律角度來看，無論是階段性溫室氣體管制目標、能源施政或其他階段性法定目標等，責任政治下就會有究責問題，我們聲稱是法治國家，但幾乎已經沒有人在問是非，目標沒達到就得究責，政府才會願意真的去改變現況，否則永遠都不會達到，目前監督政府的主要兩個單位是審計部和監察院，但是連監察院長都說監察院應該廢除，我們還能期待什麼？

回頭看審計部2022年3月的查核報告指出，國家溫室氣體淨排放量自2018年度起已呈現下降趨勢，但根據我國1990至2019年度人均GDP及人均淨溫室氣體排放量等資料指出，國人均淨溫室氣體排放量尚未有顯著下降趨勢，顯示與經濟發展脫鉤程度並不明顯，我國現行減碳路徑淨零排放目標逾8成的減量努力均集中於2030至2050年間承擔，已請行政院督促檢討改善。

另有環保人士認為，2025再生能源占比20%，以及階段性溫室氣體管制目標都入法卻難達目標時，政府實在應該痛定思痛，思考核心問題究竟是什麼。