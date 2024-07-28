他怨600張「雲端發票專屬獎」全槓龜騙很大 財政部曝原因

今年5-6月期統一發票在本（7）月25日開獎，有民眾在超商花百元買生活用品，就成為千萬大獎幸運兒。隨著科技進步，許多民眾外出為求方便，都不會向店家索取紙本發票，而是刷「雲端發票」，不僅環保也方便對獎，還能參加財政部加開的「雲端發票專屬獎」增加中獎機會。不過日前有網友抱怨「最近雲端發票專屬獎越來越難中了」，引發討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出自己的統一發票對獎結果，畫面顯示他在5-6月期發票開獎後，對中了一張200元的六獎，以及一張4萬元的二獎，總共有40200元入帳。原PO指出，最近雲端發票專屬獎越來越難中了，5月和6月一共存了600多張「雲端發票」，除了感慨自己「才中2張」一般獎項，也抱怨「連半張500元雲端發票專屬獎都沒有，這2張都只中一般的獎項，中不到專屬獎，財政部說500元專屬獎開195萬組，根本騙很大，連邊都沾不到」。

貼文一出，不少網友留言表示，「你根本是來炫耀的，可惡我槓龜」、「我拿我的專屬獎500元，跟你換二獎4萬元」、「你確定這不是炫耀文嗎」、「合理懷疑，你只是想炫耀中4萬發票」。另外，有網友回應，「用載具之後從來沒中過發票」、「雲端不曾中過4萬」、「唉…我5年都沒有中過雲端發票過」、「（原PO）2個月600張，平均一天10張發票，也很厲害」。