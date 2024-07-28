快訊

未促進觀光反變人間地獄 巴黎奧運成居民和遊客的夢魘

整朵拿去烤！只需要海鹽和橄欖油 突破框架的花椰菜豪邁與細緻吃法

奧運表演仿《最後的晚餐》惹怒信徒 美電信巨頭全面撤廣告贊助

他怨600張「雲端發票專屬獎」全槓龜騙很大 財政部曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
統一發票對獎示意圖。聯合報系資料照片
統一發票對獎示意圖。聯合報系資料照片

今年5-6月期統一發票在本（7）月25日開獎，有民眾在超商花百元買生活用品，就成為千萬大獎幸運兒。隨著科技進步，許多民眾外出為求方便，都不會向店家索取紙本發票，而是刷「雲端發票」，不僅環保也方便對獎，還能參加財政部加開的「雲端發票專屬獎」增加中獎機會。不過日前有網友抱怨「最近雲端發票專屬獎越來越難中了」，引發討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出自己的統一發票對獎結果，畫面顯示他在5-6月期發票開獎後，對中了一張200元的六獎，以及一張4萬元的二獎，總共有40200元入帳。原PO指出，最近雲端發票專屬獎越來越難中了，5月和6月一共存了600多張「雲端發票」，除了感慨自己「才中2張」一般獎項，也抱怨「連半張500元雲端發票專屬獎都沒有，這2張都只中一般的獎項，中不到專屬獎，財政部說500元專屬獎開195萬組，根本騙很大，連邊都沾不到」。

貼文一出，不少網友留言表示，「你根本是來炫耀的，可惡我槓龜」、「我拿我的專屬獎500元，跟你換二獎4萬元」、「你確定這不是炫耀文嗎」、「合理懷疑，你只是想炫耀中4萬發票」。另外，有網友回應，「用載具之後從來沒中過發票」、「雲端不曾中過4萬」、「唉…我5年都沒有中過雲端發票過」、「（原PO）2個月600張，平均一天10張發票，也很厲害」。

根據財政部規定，使用雲端發票的民眾，除了可以對統一發票一般獎項以外，還可以享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於多出1次中獎機會。「NOWnews」報導，財政部新聞聯絡人林宥慧科長受訪指出，過去雲端發票剛推出時，由於使用的人較少，因此中獎機率就大，如今幾乎人人消費時，都會點開手機APP刷載具條碼，在獎項沒有增加的情況下，中獎率自然降低。

一名網友抱怨，5月和6月一共存了600多張「雲端發票」，除了感慨自己「才中2張」一般獎項，也抱怨「連半張500元雲端發票專屬獎都沒有」。圖／擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
一名網友抱怨，5月和6月一共存了600多張「雲端發票」，除了感慨自己「才中2張」一般獎項，也抱怨「連半張500元雲端發票專屬獎都沒有」。圖／擷自臉書社團「爆廢公社公開版

統一發票 雲端發票

延伸閱讀

5～6月統一發票OKmart開出200萬元特別獎！中獎人只花65元 獎落這縣市

獎落這兩店！萊爾富5～6月統一發票開出2張雲端發票專屬獎100萬元

花37元晉身千萬富翁！momo購物網開出1張統一發票千萬大獎

花21元中千萬！全家便利商店5～6月統一發票千萬大獎出爐

相關新聞

他怨600張「雲端發票專屬獎」全槓龜騙很大 財政部曝原因

今年5-6月期統一發票在本（7）月25日開獎，有民眾在超商花百元買生活用品，就成為千萬大獎幸運兒。隨著科技進步，許多民眾外出為求方便，都不會向店家索取紙本發票，而是刷「雲端發票」，不僅環保也方便對獎，還能參加財政部加開的「雲端發票專屬獎」增加中獎機會。不過日前有網友抱怨「最近雲端發票專屬獎越來越難中了」，引發討論。

油價再漲！中油：明起汽、柴油漲0.3元

台灣中油宣布，明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛...

經部穩供水 增設再生水廠…三年內每日增近30萬噸

氣候變遷加劇，為因應未來枯水期降雨偏少之供水風險，預防百年大旱窘境重演，經濟部積極建置再生水廠，預計未來三年，從南到北，...

6月景氣趨熱 估亮黃紅燈

國發會將於明（29）日發布6月景氣燈號，預期在AI持續發威下，帶動6月出口達399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅更...

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

川普交易效應干擾日圓匯率 專家點出最佳買點新價位

日圓匯率近半個月來大洗三溫暖，從160兌1美元價位急升，在26日已升破152兌1美元價位，日圓兌新台幣匯率也因此跟著急升，台灣銀行掛牌的日圓現鈔賣匯價已從0.2047急升至0.2168，半個月內的升值幅度已逼近6%。投資人或想買日圓的民眾，還有可能等到160兌1美元的價位嗎？接下來，日圓最佳買點的新價位在哪裡？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。