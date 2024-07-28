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凱米颱風降豪雨 南化高屏聯通管發揮功用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

凱米颱風在高雄地區降下豪雨，直到昨（27）日仍讓高屏堰測得濁度警戒值近四倍，經濟部啟用南化高屏聯通管調水每日40萬噸，並以伏流水及湖庫水增供，讓高雄地區供水無虞，不用重現颱風就得停水的惡夢。

據交通部中央氣象署雨量資料統計，25日0時至27日下午2時40分累積雨量值，全台以嘉義縣竹崎鄉奮起湖測站測得的1,518毫米雨量最多，其次為高雄市茂林區多納林道測站1,426毫米居次。

颱風帶來的暴雨造成中南部多處淹水，也讓由北到南七處水庫堰壩亮起濁度警戒，有五處突破警戒值，其中又以25日時台中石崗壩突破六倍、高屏堰突破五倍最高。

直到昨日晚間，北部板新鳶山堰與桃園石門水庫濁度仍高、接近警戒值，已啟用分層取水工、中庄調整池及三峽河原水調配；中部台中石岡壩濁度仍突破警戒值，已啟動豐原初沉池、食水嵙溪及鯉魚潭水庫增供；南部的高雄市高屏堰濁度達警戒值，已啟用南化高屏聯通管調水每日40萬噸，並以伏流水及湖庫水增供，確保全台用水無虞。

經濟部水利署署長賴建信解釋，南化高屏聯通管主要是讓高屏溪攔河堰與南化水庫聯合運用，像這次高屏堰濁度逾警戒值時，即可引南化水庫的水供應高雄地區。

除此之外，過去曾文水庫跟南化水庫沒有串連，今年5月啟用的曾文南化聯通管，再加上南化高屏聯通管，即可串接嘉義、台南、高雄用水，讓南部的用水可以由南往北或由北往南調配使用。

南化水庫 雨量

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