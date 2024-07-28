經部穩供水 增設再生水廠…三年內每日增近30萬噸

氣候變遷加劇，為因應未來枯水期降雨偏少之供水風險，預防百年大旱窘境重演，經濟部積極建置再生水廠，預計未來三年，從南到北，每日會增加近30萬噸再生水，支應全台三大科學園區及台積電（2330）高雄新廠，確保用水無虞。

國際大廠相中台灣的半導體聚落，接連來台設廠，包括台積電等大廠展開擴廠計畫，因應高速運算、人工智慧（AI）等爆發成長的新興科技，但半導體大廠一直都是用水大戶，特別是在2021年百年大旱之後，更讓不少環保團體、當地農民憂心會與民搶水、與農搶水。

再生水廠未來三年供水資訊

為確保產業用水，經濟部持續擴增再生水廠，目前已供水的包括主要供應給高雄臨海工業區的高雄市鳳山廠與臨海場，從2018年陸續擴廠至2024年，每日出水量上看16萬噸；提供南科台南園區用水的台南市永康廠與安平廠，目前每日可供水7.1萬噸，預計在2026年時還可以分別增加2萬與6萬噸。

進度更新至今年上半年，桃園市桃北廠預計2024年可以開始加入供水行列，每日供水1萬噸給觀音工業區，後續2025年將供水4萬噸給桃園煉油廠、2029年提供8萬噸給桃園航空城。

正在興建中的台中市水湳廠，今年也可以開始以每日1萬噸的供水給中科台中園區使用。

至2027年，預計每日將會有28.63萬噸再生水加入供水行列，分別為將於2025年上線的台南市仁德廠每日供水0.8萬噸給南科台南園區；2026年時，桃園市文青水園廠每日供水0.53萬噸給華亞科技園區、台中市福田廠供水5.8萬噸給台中港工業專區；2027年則是規劃新竹市竹北廠上線，每日2.5萬噸支應新竹科學園區。

台積電位於高雄楠梓產業園區的新廠，也分別由高雄市橋頭廠於2026年、楠梓廠於2028年開始提供每日3萬噸與2萬噸的再生水，同時也正在設計規劃中未來2029、2030年可擴增10.5萬噸的再生水給台積電作為擴廠之用。

另外，看準未來科技大廠新建與擴廠，五座再生水廠也如火如荼規劃中。包括新竹縣客雅廠與竹東廠，規劃於2029、2030年加入供水，每日可供應近11萬噸再生水給新竹科學園區；台中市豐原廠規劃在2028年以每日1萬噸提供中科后里園區。