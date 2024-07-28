未來三年…為科技業找水 日增30萬噸再生水

因應枯水期供水風險，經濟部積極建置再生水廠，預計未來三年，從南到北，每日增加近卅萬噸再生水，支應全台三大科學園區及台積電高雄廠，確保用水無虞。

國際大廠相中台灣半導體聚落、接連來台設廠，包括台積電等大廠展開擴廠計畫，因應高速運算、人工智慧（ＡＩ）等爆發成長的新興科技，但半導體大廠一直都是用水大戶，特別是在二○二一年難得一見的百年大旱之後，更讓不少環保團體、當地農民憂心會與民搶水、與農搶水。

經濟部持續擴增再生水廠，目前已供水的，包括主要供應給高雄臨海工業區的高雄市鳳山廠與臨海場，提供南科台南園區用水的台南市永康廠與安平廠。

進度更新至今年上半年，桃園市桃北廠預計今年可加入供水行列，每日供水一萬噸給觀音工業區，後續二○二五年將供水四萬噸給桃園煉油廠、二○二九年提供八萬噸給桃園航空城。正在興建中的台中市水湳廠今年也可以開始以每日一萬噸的供水給中科台中園區使用。

台積電位於高雄楠梓產業園區的新廠，也分別由高雄市橋頭廠於二○二六年、楠梓廠於二○二八年提供每日三萬噸與二萬噸的再生水，同時也規畫二○二九、二○三○年可擴增十點五萬噸的再生水給台積電作為擴廠之用。

另外，看準未來科技大廠的新建與擴廠，五座再生水廠也如火如荼規畫中。包括新竹縣客雅廠與竹東廠，規畫於二○二九、二○三○年加入供水，每日可供應近十一萬噸的再生水給新竹科學園區；台中市豐原廠規劃在二○二八年以每日一萬噸提供中科后里園區。

看準中壢工業區與大園航空城的未來需求，經濟部規畫桃園市中壢廠於二○二九年展開供水；近期的明日之星、南科嘉義園區規畫二○二九年時，以嘉義縣擴大縣治廠來供應，中科台中園區則是規畫台中福田廠在二○二九年上線每日七點二萬噸的再生水，甚至準備了十萬噸作為二○三五年之用。