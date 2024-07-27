「地熱是未來重要選項」 彭啟明：重新檢視氣候變遷調適作為

環境部部長彭啟明今天表示，預計8月8日召開的總統府「國家氣候變遷對策委員會」，將重新檢視氣候調適作為，例如改變每戶家庭的防災能力等，能源也會討論，地熱是未來重要選項。

彭啟明出席環境部「小神碳大冒險」親子舞台劇首場表演暨發布記者會後接受媒體聯訪指出，原本7月25日召開的總統府「國家氣候變遷對策委員會」，預計8月8日舉行，重點是因應氣候變遷的調適作為，剛好這次颱風凱米襲台致災，可更正視、重新討論調適作為是否足夠、是否要更精進。

他也說，受氣候變遷影響方面，環境部、國科會有提出台灣的氣候變遷衝擊報告，將重新彙整讓大家知道氣候變遷會發生什麼事，例如宜蘭礁溪目前秋冬泡湯營運約5個月時間，推估20、30年後只剩下2個月，溫泉業者收入將減半。

又例如這次淹水，要花錢疏濬動輒新台幣上百億元，是不是要討論是要改變河道，還是要改變每戶家庭的防災能力。他重申，過去人定勝天的思維要改變，因為氣候致災未來只會更嚴重，都要重新思考。

中央社記者提問有可能開發地熱、比照北歐讓民眾購買太陽能板自行裝設發電使用與否。彭啟明說，面對氣候變遷，開發地熱是一個未來很重要的選項，經濟部、環境部的環評都清楚做了界定，這是台灣本地重要的能源。

他接著說，國內已有人嘗試自己購置特斯拉電池跟太陽能板嘗試自己發電使用，但是因為台灣電價相對低，北歐電價是台灣的幾倍，做起來比較有誘因，國內現在的配套措施、經濟誘因還不夠，未來會建議。

彭啟明重申，最重要的是說，未來能源不只台電供應，在屋頂裝置太陽能板、搭配電池，自給自足供應日常所需是種理想的環境，但目前經濟誘因不夠，希望跨部會整合來推行。

至於能源議題的討論，是否會觸及核能，他重申，能源包含燃氣、燃煤、再生能源、核能等，視整個供需而定，並不是只會談核能，也還沒接收到要調整的打算，總統賴清德對此是開放的。

關於四接「協和電廠更新改建計畫」環評專案小組會議要求台電7月底補件後再召開會議審查。彭啓明說，還沒收到台電的文件，若有送達將儘速排審，沒有任何立場，尊重專家委員的審查結果。