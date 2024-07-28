Q2經濟成長率 有望上修

上周由科技股帶動下殺，美股大跌。本周有多家重量級科技公司公布財報，將是左右美股未來走向。 微軟、蘋果亞馬遜以及Facebook母公司Meta相繼公布業績，這可能考驗投資者對科技巨頭業績可能不及預期的容忍度。今年全球科技巨頭的強勁上漲推動市場上漲，但也引發對其估值過高的擔憂。

2024-07-28 06:00