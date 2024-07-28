Q2經濟成長率 有望上修
行政院主計總處將於31日發布第2季國民所得概估統計，預期在投資及貿易好轉下，第2季GDP有望較5月底預測的5.18%再往上調整，並將連動修正原先為3.94%的全年經濟成長率預測。
主計總處官員指出，投資部份，受惠於全球AI熱潮發酵，國內半導體廠商擴充先進製程和高階封測產能；外需復甦則帶動台灣的貿易表現，且受惠於全球終端需求回升、及新興科技應用產品需求揚升，令出口表現優於預期。
主計總處官員表示，在AI發威，出口動能強勁下，景氣復甦態勢明朗，不僅出口優於預期，再加上固定投資、民間消費也有不錯表現，三個主要經濟成長指標全面向上發展。
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