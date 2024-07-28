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6月景氣趨熱 估亮黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會將於明（29）日發布6月景氣燈號，預期在AI持續發威下，帶動6月出口達399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅更為28個月來最大。 聯合報系資料照
國發會將於明（29）日發布6月景氣燈號，預期在AI持續發威下，帶動6月出口達399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅更為28個月來最大。 聯合報系資料照

國發會將於明（29）日發布6月景氣燈號，預期在AI持續發威下，帶動6月出口達399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅更為28個月來最大。僅管外銷訂單、製造業營業氣候測驗點的表現不如預期，但仍算持穩的情況下，6月可望亮出今年第三顆代表景氣「趨熱」的黃紅燈。

國發會官員表示，景氣復甦力道已逐步變得更好更強，出口的不均衡復甦現象也已稍微改善。無論外貿面、金融面、信心面，以及勞動市場的復甦狀況，皆相當穩健。

景氣對策信號燈號變化
景氣對策信號燈號變化

值得關注的是，出口部分，國發會官員指出，已逐步改善5月燈號續呈綠燈，而且已是在黃紅燈下緣，雖然AI和積體電路仍是相對強勁，但部分傳產業的出口也已經慢慢逐步改善，並在庫存消化後開始增加生產回補，出現一些正面跡象。

至於傳產出口何時才能明顯轉好？對此，國發會官員表示，由於部分傳產還面臨中國大陸的問題，相對複雜。

此外，國發會官員也特別提醒，國內經濟要持續好轉，已經不是只有受到經濟面的因素影響而已，且影響因素可說是相對複雜，除了地緣政治需要密切關注外，還有各主要國家的貨幣政策，以及轉眼間下半年美國大選就要到了，影響國內景氣的外在因素相當多。

對於未來經濟情勢，國發會官員指出，國際情勢對台灣經濟為主要影響因子。但，美國第1季的經濟成長率遭下修，特別是消費面沒有預期來得好，歐洲經濟成長也是低緩，日本的通膨率則已經超過2%，再加上多個主要經濟體的領先指標或PMI指數，也不屬於穩健擴張的狀況，因此，必須密切關注外在情勢所帶來的變化和可能產生的衝擊。

不過，整體而言，受惠國內景氣回溫，加以股市創高挹注財富效果等，均有助民間消費維持穩定。

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