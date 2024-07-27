離岸風電國產化鬆綁 經部：評估水下基礎等項目進口

離岸風電國產化政策朝鬆綁方向前進，經濟部將在下半年確認本土產能後，評估水下基礎、葉片開放進口的比例，且不會因未達國產化承諾而開罰，但由於牽動當初得標順序，開發商也需從其他項目進行補分。

俄烏戰爭點燃通膨效應，風場建置成本應聲大漲，台灣又因背負國產化政策，遭外界批評是全球最貴風場，外商夥伴頻抱怨國產化政策違反WTO規定，引發歐盟高度關切，歐盟昨天正式依WTO規定要求與台灣進行爭端解決諮商。

相關官員強調，台灣國產化政策並非貿易保護主義，而是顧及台灣地緣特殊因素，考慮國家安全、能源安全，同時避免紅色供應鏈。

官員指出，觀察其他國家如日本、加拿大，過去在發展風電初期有類似規矩，但隨著發展進程，畢竟都是WTO會員，也在不同階段逐步調整規定，台灣亦同，持續和歐洲開發商溝通放寬作法。

離岸風電邁入區塊開發階段，未來當開發商發現國內製造業採購成本高於國際成本「一定比例」，或者發現廠商產製能力有限，可主張不可抗力或歸責事由，經審查適度開放進口。

國內開發商關切項目包含機艙（風機）、葉片、水下基礎 ，官員坦言，業者顧慮台灣本土產能問題，盼能在風場開發更早的階段進行確認，以利後續採購。水下基礎方面，近期將再和風場開發商確認最新併網年度，在風場融資到位前，協助其確認國內產能，進而評估要開放多少進口。

不過，國產化承諾牽動得標順序，增加彈性的同時，業者也須將當初承諾價值、分數轉換成其他項目，意即進行補分，否則會有不公平疑慮。