台電調度挑戰轉為夜間 能源署著手研究合理備用容量

最新電力供需報告預估未來3年夜間備用容量率僅達法定15%一半，能源署表示，現行要求是針對日間，考量現在白天光電充裕、調度挑戰轉為夜尖峰，將著手研究合理夜間備用容量範圍，作為台電未來電源規劃標準。

備用容量指電力系統規劃淨尖峰能力，將所有可供電機組都列入，供電源規劃參考，目前政府核准的合理備用容量率目標值為15%；不過，根據經濟部近期公布112年度全國電力資源供需報告，2027年前夜間備用容量率僅約8%水準，僅達法定標準的一半。

對此，能源署官員表示，法定備用率15%是針對日間，當時時空背景下幾乎未計入再生能源，但現在白天光電很多，台電調度挑戰轉至夜間，加上傳統發電機組大修模式改變等，電力可靠與韌性推動管理辦公室已提出評估合理的夜間備用容量，台電、能源署均會進行研究，並將結果提報電力可靠度審議會。

相較於備用容量是以1年為尺度，備轉容量則是每日計算，並會將大修、故障情況納入考量，換言之，備轉容量率可用以評估每日供電穩定度。

官員表示，過去備用容量率、備轉容量率存在約5%差異（後者較低），近年再生能源快速增加，台電每天計算隔日備轉容量，根據當日再生能源出力高低，有時備轉容量率比備用容量率來得高。

考量現在日夜尖峰、電源結構都已不同，備轉率百分比呈現已失真，將改為定量值，大約是「兩大一中」機組、280萬瓩，台電預計近期在官網公布每日夜尖峰備轉容量。

台電內部認為，未來整體用電量持續成長，備用容量要求也應改為絕對值。能源署表示，如此則檢討頻率可能需增加，以維持電力系統可靠度。