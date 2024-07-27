快訊

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

前天獲報「社子島目擊男子入河消失」 警消今尋獲遺體

他感嘆iPhone為何容易過熱「燙到可煎牛排」？內行曝少了關鍵1物

台電調度挑戰轉為夜間 能源署著手研究合理備用容量

中央社／ 台北27日電
能源署表示將著手研究合理夜間備用容量範圍。示意圖。聯合報系資料照╱記者范航瑜攝影
能源署表示將著手研究合理夜間備用容量範圍。示意圖。聯合報系資料照╱記者范航瑜攝影

最新電力供需報告預估未來3年夜間備用容量率僅達法定15%一半，能源署表示，現行要求是針對日間，考量現在白天光電充裕、調度挑戰轉為夜尖峰，將著手研究合理夜間備用容量範圍，作為台電未來電源規劃標準。

備用容量指電力系統規劃淨尖峰能力，將所有可供電機組都列入，供電源規劃參考，目前政府核准的合理備用容量率目標值為15%；不過，根據經濟部近期公布112年度全國電力資源供需報告，2027年前夜間備用容量率僅約8%水準，僅達法定標準的一半。

對此，能源署官員表示，法定備用率15%是針對日間，當時時空背景下幾乎未計入再生能源，但現在白天光電很多，台電調度挑戰轉至夜間，加上傳統發電機組大修模式改變等，電力可靠與韌性推動管理辦公室已提出評估合理的夜間備用容量，台電、能源署均會進行研究，並將結果提報電力可靠度審議會。

相較於備用容量是以1年為尺度，備轉容量則是每日計算，並會將大修、故障情況納入考量，換言之，備轉容量率可用以評估每日供電穩定度。

官員表示，過去備用容量率、備轉容量率存在約5%差異（後者較低），近年再生能源快速增加，台電每天計算隔日備轉容量，根據當日再生能源出力高低，有時備轉容量率比備用容量率來得高。

考量現在日夜尖峰、電源結構都已不同，備轉率百分比呈現已失真，將改為定量值，大約是「兩大一中」機組、280萬瓩，台電預計近期在官網公布每日夜尖峰備轉容量。

台電內部認為，未來整體用電量持續成長，備用容量要求也應改為絕對值。能源署表示，如此則檢討頻率可能需增加，以維持電力系統可靠度。

供電 再生能源 台電

延伸閱讀

颱風凱米過境台電持續搶修 台中民眾帶物資致謝

運轉40年…核三廠1號機明起停機除役 核電發電占比降至約3%

影／好消息！梨山新佳陽部落120人受困物資送到 斷糧危機解除

核三1號機周六午夜解聯 進入除役程序

相關新聞

台電擴大虛擬電廠軍團 購足複合型儲能穩定夜尖峰

台電欲擴大虛擬電廠效益，近日鬆綁電力交易平台採購額度，開放複合型儲能（E-dReg）採全數採購。台電表示，除了促進儲能產...

台電調度挑戰轉為夜間 能源署著手研究合理備用容量

最新電力供需報告預估未來3年夜間備用容量率僅達法定15%一半，能源署表示，現行要求是針對日間，考量現在白天光電充裕、調度...

和碩董事長童子賢鼓勵新世代 產業創新、讓世界更美好

長期關心青年倡議、深掘各領域相關議題的新世代《500輯》，於2022年推出首屆聚焦於1990年後出生青年世代獎項「500...

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

資本額不到台積千分之三 新代徵才如何搶贏竹科大廠？

在新竹科學園區內，一家資本額不到台積電千分之三的新代科技，周遭除了台積電外，還包括聯發科、瑞昱等知名大廠環伺，卻屹立近30年，且公司對外招人年年滿招。是靠什麼祕訣得以與大廠競爭，留住人才？ 新代科技董事長暨總經理蔡尤鏗和總監黃芳芷接受聯合報數位版專訪時，道出他們選才、育才、留才和用才的方法。新代科技多年來已建立一套非常有制度且獨到的選才和育才方法...

狂人川普回歸會怎樣？祭60％關稅 陸經濟成長率剩2.5％ 對台衝擊全解析

2024年美國總統大選，拜登不敵黨內外輿論壓力，正式宣布退選，表態支持目前民主黨內聲望最高的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。然而，賀錦麗能否挽救選情並不樂觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。