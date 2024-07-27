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台電擴大虛擬電廠軍團 購足複合型儲能穩定夜尖峰

中央社／ 台北27日電
台灣電力公司。圖／聯合報系資料照
台灣電力公司。圖／聯合報系資料照

台電欲擴大虛擬電廠效益，近日鬆綁電力交易平台採購額度，開放複合型儲能（E-dReg）採全數採購。台電表示，除了促進儲能產業健康發展之外，透過E-dReg可以維持長時間放電，成為夜尖峰電力穩定供給的生力軍，此外，因採購量增加，更能讓台電購電成本下降，可謂一舉兩得。

儲能大致可分為「功率型儲能」與「能量型儲能」，前者的功能在於當電網發生事故，可迅速補充電力，猶如爆發力十足的短跑選手；能量型儲能則像長跑選手，可以長時間供應電力。至於複合型儲能為功率型與能量型的結合版。

台電2021年末成立電力交易平台，透過引進民間儲能等電力，創造虛擬電廠概念，當時台電喊出商機上看百億元，吸引一票業者投入，不過市場逐漸供過於求，台電擔憂市場崩盤，因此已停止新申請案。

台電解釋，目前E-dReg需求量約220MW，可投標量接近300MW，明顯供給大於需求，但每日結清價格不一，上看600元（MWh），也曾發生零元投標現象，台電擔憂報價變化太大、市場價格訊號太極端，恐錯誤引導投資者，讓供給過熱。

台電考量複合型儲能是儲能市場未來主流，可以運用儲能系統削峰填谷、頻率調整與快速反應特性，簡而言之，可以因應黃昏光電驟降與增加夜尖峰供電能力，因此調整商業模式，未來只要系統能負荷，投標量會全數採購。

也就是說，過去台電固定競標數量，未來將盡量提高競標量。

台電表示，當投標量增加、採購價格有望下降，「跟蔬果市場蘿蔔到貨量多、起價低一樣」，該調整已於近日報能源署核定後上路。

台電規劃明年功率型、複合型儲能（E-dReg）採購量各為500MW，後續也會一次公布往後3個月的E-dReg需求曲線，傳遞合理價格訊號以利投資風險評估。

台電指出，這項改變好處在於，供給方原則上一定會得標、有收入，需求方（台電）則可用同樣、甚至更低單價買到更多儲能容量，對穩定夜尖峰不容小覷。

台電 電廠

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