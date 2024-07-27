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環團：核電延役 不切實際

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

核三一號機今天除役，全國廢核行動平台昨召開記者會指出，和碩董事長童子賢等產業界人士屢以「以核減碳」主張核電廠延役，卻未討論核災可能性、核廢料處理問題，既不負責任，也緩不濟急，要用核電就必須先在核安、核廢料處置及民眾同意等三方面取得共識。

至於延至八月上旬的「國家氣候變遷對策委員會」，環團認為，政府已有具體減碳方法與淨零轉型路徑，委員會不該凌駕現有機制討論核電延役問題；若在委員會裡討論核電，將堅絕反對使用核電減碳。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核電風險與成本高昂，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，討論核電延役都不切實際。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨強調，某些特定人士在談核電時，不應只提到核電在減碳及基載方面的優點，卻避談核安、核廢料處置、民眾同意等這三個問題。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美則指出，核一廠、核二廠已算實質除役，經濟部長郭智輝日前也表示，核三廠延役必須先停機更換設備，且至少要五年才能生產組裝完成，之後再運到台灣安裝測試，也就是說，從現在起到二○三○年，六年多的時間，核一二三廠根本都不可能發電減碳，減碳效益等於零。

對於八月上旬將召開的氣候變遷對策委員會，地球公民基金會副執行長黃靖庭認為，委員會不該凌駕現有機制討論核電延役，擔心委員會議程歪樓。崔愫欣說，若委員會焦點只放在核電，會讓人覺得奇怪，也不該訴諸口號，不考量延役風險跟成本，否則無法接受社會公評。

核廢料 核電 減碳

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