製造業轉擴張 下半年看好

製造業景氣穩定向上，中華經濟研究院二十六日發布「二○二四上半年台灣採購經理人營運展望調查」顯示，上半年製造業之營運狀況，終於中斷連續四期緊縮、轉為擴張，指數續揚至五十三點八；調查結果並預期，下半年將持續好轉的指數高達六十七點七。至於製造業未來最關注的全球總經議題，前三名分別為：國際能源及原物料價格、美國經濟及匯率波動。

該調查發現，採購價格攀升也是當前製造業廠商面臨的一大壓力。中經院指出，二○二二下半年起製造業面臨去庫存壓力，採購價格一度連續三期下降，低於五十，二○二四上半年則再度呈現上升，指數攀升十四點四至五十九點六，高於二○二三下半年預期的五十三點一。

關於製造業對自身企業利潤率表現看法，調查顯示，上半年製造業之利潤率中斷連續五期下降，轉為上升（高於五十），指數為五十點六，且高於二○二三下半年預期的四十五點六，但仍接近持平水位五十。但製造業仍預期下半年利潤率將較上半年上升，指數為五十七。

調查還指出，製造業預估今年全年營業收入、平均銷售價格與產能利用率，分別較二○二三年增加百分之二點六二、百分之○點八九與 百分之一點○七。但製造業仍預估今年全年採購價格將上升，年增率為百分之二點五九；全年資本支出年增率為百分之三點三，高於二○二三年的百分之一點七一，產能利用率則預估較二○二三年微幅攀升百分之一點○七。

逾七成的製造業廠商反映，上半年其主要供應商有調漲或預告漲價，僅百分之二十六點一未漲價亦未預告調漲。惟面臨供應商調漲或預告漲價的製造業者，轉嫁能力仍有差異，百分之三十點四表示無法轉嫁，百分之六十七點四表示可於半年內部分轉嫁，僅百分之二點二業者表示可完全轉嫁。

中經院特別提醒，上半年製造業關注排名第一的總經情勢相關議題，就是「國際能源及原物料價格」，比率達到百分之六十一點四；「美國經濟走勢」與「匯率波動」分別排名第二與第三，比率分別為百分之五十一與百分之四十九點四。

值得注意的是，「兩岸關係」攀升至製造業關注議題的第四名，相較二○二三年下半年攀升四點二個百分點至百分之四十四點六。另外，「中國經濟走勢」的比率為百分之四十二點六，排名第五。

許多台廠企業主仍然憂心全球經濟局勢與地緣政治動盪，為未來經營的潛在風險。