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談地方創生 劉鏡清：打造創生廊帶成為均衡台灣基石

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會今在台北松菸舉辦2024地方創生論壇，行政院秘書長龔明鑫親自出席開幕儀式，並與國發會主委劉鏡清共同表達對地方創生團隊及青年發展的支持，今年的論壇吸引了超過千名實體及線上參與者。 圖／國發會提供
國發會今在台北松菸舉辦2024地方創生論壇，行政院秘書長龔明鑫親自出席開幕儀式，並與國發會主委劉鏡清共同表達對地方創生團隊及青年發展的支持，今年的論壇吸引了超過千名實體及線上參與者。 圖／國發會提供

國發會主委劉鏡清26日表示，地方創生是均衡台灣的重要政策。未來，國發會將導入區域治理的概念，確保地方的聲音能夠傳達到中央，並整合更多部會資源、連結企業投資、促成銷售通路及金流的引入，也鼓勵青年們能夠持續串聯地方，與國發會攜手打造創生廊帶，創造數大便是美的發展格局。

國發會今在台北松菸舉辦2024地方創生論壇，行政院秘書長龔明鑫親自出席開幕儀式，並與國發會主委劉鏡清共同表達對地方創生團隊及青年發展的支持，今年的論壇吸引了超過千名實體及線上參與者。

龔明鑫在致詞中表示，今年他率領地方創生團隊前往日本關西地區交流，並參與Taiwan Plus台灣文化祭活動，獲得各界的高度讚賞。龔明鑫強調，這些優秀青年團隊與台積電（2330）一樣，都是台灣之光。這幾天的風災在全國各地造成衝擊，地方創生團隊在第一線展現台灣國土韌性，期勉團隊能勇敢面對，政府會提供相關政策資源，持續支持在每個角落辛苦打拼的夥伴。

國發會表示，為了契合「跨界青力量 共好新未來」的主題，本次論壇特別邀請了Studio-L株式會社創辦人山崎亮，分享日本的成功經驗。國內知名通路業界、政府機關代表及實際推動創生的青年們，也分享在農業、旅遊、文化、環境永續等地方創生領域的推動心法，並激盪提出未來轉型發展的新策略。

國發會指出，7月27、28日松菸五號倉庫及文創廣場將舉辦地方創生成果展及市集，展示來自全台各地創生團隊的精彩故事，並販售在地特色、共好永續的產品，誠邀各界共襄盛舉，以行動支持地方創生。

國發會 松菸 龔明鑫

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