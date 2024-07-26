歐盟向 WTO 控訴台灣風電國產化過度保護 經濟部回應了
業界傳出，離岸風電開發商質疑台灣國產化政策過度保護，擬透過WTO管道尋求解決辦法。對此，經濟部26日表示，歐盟因風電產業關聯性向我提爭端解決諮商，目前已啟動溝通機制。
經濟部指出，有關離岸風電國產化政策，經濟部長郭智輝日前曾表示，已對國產化政策進行研析及檢討，未來將會朝著開放方向研議。
經濟部還提到，WTO會員對於貿易夥伴的貿易政策若有不滿意的地方，經過雙方溝通後，若仍認為有必要經過WTO爭端解決程序，WTO協定賦予會員權利提出爭端諮商要求。因此歐盟向我提出諮商要求，這是每個WTO會員的權利義務。
經濟部表示，我方已透過駐外單位積極向歐方進行說明，期以化解對我政策之疑慮。針對歐盟提出WTO爭端解決諮商請求，依WTO規定，我國須於十日內回應是否同意諮商，經濟部將與包括行政院經貿談判辦公室在內的國內相關單位共同合作處理，並持續與歐方溝通。
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