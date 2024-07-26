TBMC 執行長張幼翔憂政府支持力度動搖 國發基金回應了
針對CDMO國家隊台灣生物醫藥製造公司（TBMC）新任執行長張幼翔指出，新政府上台後對TBMC支持力度動搖，最大金主國發基金仍在評估投資一事，國發基金26日表示，已請該公司提供營運及募資計畫，國發基金將依投資作業規範，將該公司投資申請案提交投資評估審議委員會審議。
據了解，CDMO國家隊台灣生物醫藥製造公司（TBMC）原訂60億元A輪募資傳將大幅縮水。
對此，國發基金指出，有關TBMC公司邀請國發基金參與投資A輪現金增資一案，國發基金已向該公司說明國發基金對於現有轉投資事業辦理現金增資的投資作業程序與相關規定，並請該公司提供營運及募資計畫，國發基金將依投資作業規範，將該公司投資申請案提交投資評估審議委員會審議。
國發基金表示，相信TBMC公司定能提供完整的營運及募資計畫，共同為國內生技產業的發展而努力。
此外，國發基金還提到，近年來積極投資於生技產業，以協助促進國內生技產業發展，截至2024年3月31日止，投資組合中重要新興事業計72家，其中生技醫療產業相關事業計20家，占國發基金投資轉投資事業投資組合27.78%。
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