中經院調查 製造業景氣穩定向上
製造業景氣穩定向上，中華經濟研究院昨（26）日發布「2024上半年台灣採購經理人營運展望調查」，上半年製造業營運狀況中斷連續四期緊縮轉為擴張，指數續揚5.3至53.8。且預期下半年將持續好轉的指數也高達67.7。
此外，由於今年人工智慧（AI）商機大爆發，中經院這次調查特別加入AI問項，意外的是，儘管AI火熱，但調查發現，全體製造業僅24.9%回報已經參與或正在準備參與AI供應鏈。這顯示製造業AI的參與或導入程度並未百花齊放。
中經院代理院長王健全說明，AI投資金額龐大，還需要思考如何結合商業模式，而台灣中小企業居多，現在還無法跟上，才會出現AI話題火熱，實際參與比率不如想像的高。
中經院調查顯示，製造業廠商最關注的全球總經議題前三名則是國際能源及原物料價格、美國經濟，以及匯率波動。比例分別為為61.4%、51.0%與49.4%。「兩岸關係」攀升至製造業關注議題的第四名，比例較2023下半年攀升4.2個百分點至44.6%。
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