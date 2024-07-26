歐盟向WTO控風電國產化違規 經部：朝開放方向研議

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商。經濟部表示，部長郭智輝已於日前指出，將朝開放方向研議；另依WTO規定，須於10日內回應是否同意諮商，經濟部將與行政院經貿辦在內相關單位，持續與歐方溝通。

世界貿易組織（WTO）今天舉行爭端解決小組（Dispute Settlement Body）會議，歐洲聯盟（EU）認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，在會中正式要求與台灣進行爭端解決諮商，若無法在60天內達成滿意解方，歐盟將可要求成立審議小組，即類似在WTO下將台灣「告上法院」。

經濟部國際貿易署晚間透過新聞稿表示，WTO會員對於貿易夥伴的貿易政策若有不滿意的地方，經過雙方溝通後，若仍認為有必要經過WTO爭端解決程序，WTO協定賦予會員權利提出爭端諮商要求。因此歐盟向台灣提出諮商要求，這是每個WTO會員的權利義務。

貿易署表示，已透過駐外單位積極向歐方進行說明，希望化解對國產化政策的疑慮。針對歐盟提出WTO爭端解決諮商請求，依WTO規定，台灣須於10日內回應是否同意諮商，經濟部將與包括行政院經貿談判辦公室在內的國內相關單位共同合作處理，並持續與歐方溝通。

此外，有關離岸風電國產化政策，貿易署表示，經濟部長郭智輝日前表示，已對國產化政策進行研析及檢討，未來將會朝著開放方向研議。

不具名歐系開發商表示，區塊開發零元競標的同時，仍要負擔國產化，「大家難免壓力比較大」，但現在國產化政策已有救濟機制，只要價格過高、產能不足，提出計畫變更，經審查通過後便可開放進口，代表國產化政策已逐步放寬，此時拉高到WTO爭端解決層級，恐傷害台灣的國際形象，呼籲經濟部應妥善處理。

至於現階段，開發商表示，反而較關切放寬後的罰則細節，因會影響融資進程。