AI預測凱米路徑擊敗美日歐 數發部長：未來會愈來愈準

數發部長黃彥男今天表示，AI從過去做預測，現在生成式AI已進展到有推理能力，一周前日本、美國與歐洲模型都判斷颱風凱米不會登陸台灣，但輝達（NVIDIA）的數位孿生模型當時就判斷會登陸，AI有望讓模型預測更準確。

生成式人工智慧（Generative AI）引爆產業浪潮，資策會歡慶45周年，今天舉辦「GAI觸動的數位轉型未來論壇」。論壇聚焦軟體驅動的數位轉型、銀髮運動與健康促進、居家能源數據應用、智慧城市數位治理、AI未來的人力需求等，活動包括黃彥男、數位經濟暨產業發展協會（DTA）理事長陳正然、資策會執行長卓政宏等人，共逾200人參加。

黃彥男致詞時表示，他祝資策會生日快樂，AI過去只能預測、判斷，現在生成式AI演變成可以有優秀推理能力，這類AI對人類未來工作可能產生很大改變。

黃彥男表示，以這次颱風為例，上周到中央氣象署開會，關心颱風凱米是否登陸台灣，當時日本、美國、歐洲模型都認為颱風不會登陸台灣，但數位孿生（Digital Twin）模型就判斷颱風會登陸台灣，可以看到，AI可以讓未來模型預測更準確的結果。

此外，數發部也將從新創、輔導到投資等方面3管齊下，帶動數位經濟產值快速成長，預計2026年將可突破兆元規模。數發部將從建構強健AI生態系、充實AI人才、推動產業AI化等3方面進行強化。

卓政宏表示，資策會成立45周年，面對不同時代，每個產業都有不同的挑戰與衝擊。根據調查顯示，由於對新科技的掌握不足，企業有重度的焦慮，因此近年來，資策會的任務從政府前瞻智庫轉變為第三方服務角色，協助產業生態進行數位轉型。

卓政宏表示，企業為了讓數位轉型順利進行，必須培育足夠的人才。今天分享講者都是從需求方角度出發，期盼未來能透過數轉院與各行各業共同創要以數位科技帶動產業轉型的典範個案。

陳正然以「軟體驅動產業革命–數位轉型新契機」為主題進行演說，未來經濟就是數位經濟，生成式AI正驅動新一波產業革命，由AI所帶動的數位轉型風潮也將滲透到不同屬性的垂直應用。

陳正然也提到，數位與綠色雙軌轉型是大趨勢，這波由軟體驅動的數位轉型，對政府來說，數位經濟時代的公共建設不是硬體，而是軟體；對企業而言，是危機也是契機，任何行業都無法置身事外。