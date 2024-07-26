運轉40年…核三廠1號機明起停機除役 核電發電占比降至約3%
運轉40年的核三廠1號機，將於27日停機，待除役環評通過後，正式進入除役階段。2023年核能發電占比6.3%，隨著核三廠1號機依法在27日停機，核電比重將降至約3%。
為穩定供電，因應核三廠1號機停止運轉，台電表示亦已備妥新增電源，將由民營豐德電廠3號機（110萬瓩）頂上。
核能安全委員會26日表示，台電將依運轉操作程序進行降載停機，核安會持續監督核電廠運作安全。此外，核三廠2號機運轉執照2025年5月屆期，核安會已要求台電針對兩部機組狀態差異，強化電廠管理。
依照現行「核子反應器設施管制法」規定，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，若期滿要繼續運轉，則應於執照屆滿前5年至15年申請換發執照，核三廠已超過申請時限，1號機依法須在7月27日停機，2號機運轉執照將在2025年5月17日屆期。
核安會去年4月完成核三廠除役計畫審查作業。依台電規劃，1號機於27日停機後，必要檢修工作，包含燃料移出爐心、安全有關設備檢修、緊急柴油發電機檢修等。
此外，核三廠除役環評程序還在進行中，須待除役環評通過後，核安會才會依核管法規定核發除役許可，最快2025年5月間2號機停機後才會核發。
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