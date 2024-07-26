風電國產化爭議外商尋求WTO管道？ 經部：持續溝通

業界傳出，離岸風電開發商質疑台灣國產化政策過度保護，擬透過WTO管道尋求解決辦法。經濟部官員回應，部長郭智輝日前已說明，將朝鬆綁方向研議，經濟部持續針對產業關聯方案、併網時程等擴大不可抗力樣態，積極與外國開發商、國內供應鏈業者等溝通，盼符合WTO規範。

台灣離岸風電進入區塊開發3-2期階段，不過俄烏戰爭加劇通膨效應，大幅提高風場建置成本，台灣又因背負國產化政策，外國開發商呼籲政府應檢討國產化政策，日前更傳出，外商擬透過世界貿易組織（WTO）管道尋求解決辦法。

針對國產化爭議未解，郭智輝日前中央社專訪首度鬆口，將朝開放方向研議。

經濟部官員補充說明，持續與國外開發商、國內供應鏈業者討論，多方溝通與評估調整，盼符合WTO規範。

經濟部說明，政府維持產業溝通機制，使在地化方案具備可執行的彈性。開發商遭遇在地化執行困難時，產發署可運用產業溝通平台機制協助解決問題；若開發商確實遭遇困難而無法解決時，業者得依據行政契約規定辦理不可歸責申請審查與計畫變更。

經濟部表示，經審查同意進口項目，政府不會對開發商進行開罰，同時已就產業關聯方案、併網時程等因素，擴大不可抗力、不可歸責態樣，如國內製造量能不足、海事船舶能量不足等因素並提供明確案例，以降低開發商不確定性。

回顧台灣離岸風電開發過程，歷經示範、潛力場址階段練兵，經濟部從原本要求100%國產化，到區塊開發3-1期只要6成國產化，3-2期進一步改為開發商全自選方式，已逐步朝彈性發展。