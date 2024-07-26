快訊

奧運開幕前風波不斷…法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

出門買東西天落磚牆砸車...妻亡兒命危 心碎父盼大眾集氣

晚間暴雨又淹水…台南27日正常上班課 市民湧黃偉哲臉書抱怨：怎出門上班？

風電國產化爭議外商尋求WTO管道？ 經部：持續溝通

中央社／ 台北26日電

業界傳出，離岸風電開發商質疑台灣國產化政策過度保護，擬透過WTO管道尋求解決辦法。經濟部官員回應，部長郭智輝日前已說明，將朝鬆綁方向研議，經濟部持續針對產業關聯方案、併網時程等擴大不可抗力樣態，積極與外國開發商、國內供應鏈業者等溝通，盼符合WTO規範。

台灣離岸風電進入區塊開發3-2期階段，不過俄烏戰爭加劇通膨效應，大幅提高風場建置成本，台灣又因背負國產化政策，外國開發商呼籲政府應檢討國產化政策，日前更傳出，外商擬透過世界貿易組織（WTO）管道尋求解決辦法。

針對國產化爭議未解，郭智輝日前中央社專訪首度鬆口，將朝開放方向研議。

經濟部官員補充說明，持續與國外開發商、國內供應鏈業者討論，多方溝通與評估調整，盼符合WTO規範。

經濟部說明，政府維持產業溝通機制，使在地化方案具備可執行的彈性。開發商遭遇在地化執行困難時，產發署可運用產業溝通平台機制協助解決問題；若開發商確實遭遇困難而無法解決時，業者得依據行政契約規定辦理不可歸責申請審查與計畫變更。

經濟部表示，經審查同意進口項目，政府不會對開發商進行開罰，同時已就產業關聯方案、併網時程等因素，擴大不可抗力、不可歸責態樣，如國內製造量能不足、海事船舶能量不足等因素並提供明確案例，以降低開發商不確定性。

回顧台灣離岸風電開發過程，歷經示範、潛力場址階段練兵，經濟部從原本要求100%國產化，到區塊開發3-1期只要6成國產化，3-2期進一步改為開發商全自選方式，已逐步朝彈性發展。

WTO 經濟部 離岸風電

延伸閱讀

郭智輝首度視察 石門水庫蓄水暴增千萬噸排砂隧道放水

凱米颱風將帶驚人雨量！雨前水庫蓄水率盤點 翡翠、石門、曾文均5成以上

經長郭智輝專訪／台電配電維修人力缺工2000人 向僑外生招手

經長郭智輝專訪／核能可討論 經濟部要發展兩種免靠進口新能源

相關新聞

央行第二季會議紀錄出爐！房市熱、房租漲 央行理事充滿通膨憂慮

中央銀行6月召開的第2季理監事會議，決議維持利率不變，但調升存款準備率0.25個百分點，以達到緊縮市場資金的效果，同時也...

運轉40年…核三廠1號機明起停機除役 核電發電占比降至約3%

運轉40年的核三廠1號機，將於27日停機，待除役環評通過後，正式進入除役階段。2023年核能發電占比6.3%，隨著核三廠...

還沒準備好迎接 AI？ 調查：製造業僅逾2成參與AI供應鏈

還沒準備好迎接AI？中經院26日發布「2024上半年台灣採購經理人營運展望調查」，結果顯示有75.1%製造業廠商表示公司...

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

iPhone 16可以順利進台灣了！ NCC今宣布修改作業要點

眾所期待的iPhone 16預計9月登場，然而，台灣審核手機規格的NCC（國家通訊傳播委員會），因為委員人數未過半，8月...

中經院廠商營運展望調查 製造業轉擴張、中斷連四期緊縮

製造業景氣穩定向上，中華經濟研究院26日發布「2024上半年台灣採購經理人營運展望調查」，2024上半年製造業之營運狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。