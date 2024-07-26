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還沒準備好迎接 AI？ 調查：製造業僅逾2成參與AI供應鏈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
AI示意照。圖／ingimage
AI示意照。圖／ingimage

還沒準備好迎接AI？中經院26日發布「2024上半年台灣採購經理人營運展望調查」，結果顯示有75.1%製造業廠商表示公司無提供相關產品，也未規劃研發、生產或進入相關產品、市場或供應鏈。

換言之，儘管人工智慧（AI）商機大爆發，全體製造業中，僅24.9%回報已經參與或正在準備參與AI供應鏈。而這24.9%的製造業者中，41.9%仍在「研發設計產品中」、16.2%「已完成研發但仍未量產」，41.9%「已產出且已進行銷售」。

今年以來，全球掀起AI熱，我國股市及出口都在AI加持之下，衝出亮眼成績。中經院這次特別在調查中加入AI問項，結果顯示，製造業AI的參與或導入程度並未百花齊放。

不過，企業對導入AI營運意願還是頗高，製造業受訪者中約有49.8%回報有評估、規劃或已導入AI相關技術應用於公司營運，目前進度分別為「規劃評估中，尚未導入」（61.3%）、「導入中」 （22.6%）、「導入完成，但未見成效」（0.8%）、「導入完成，已見成效」（2.4%） ，以及「已導入，且持續導入新AI技術與運用」（12.9%）。

進一步觀察製造業導入的原因，以「優化營運流程」61.3%占比最高，其次是「提升營運效率」58.1%與「節省人力成本」50.8%。然而，製造業約有50.2%回報完全沒有規劃、評估和導入AI相關技術，主要原因為「無相關需求」。

AI 人工智慧 製造業

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