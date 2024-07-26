iPhone 16可以順利進台灣了！ NCC今宣布修改作業要點

眾所期待的iPhone 16預計9月登場，然而，台灣審核手機規格的NCC（國家通訊傳播委員會），因為委員人數未過半，8月起無法召開委員會，為了不讓iPhone 16的審核受到影響，NCC修正作業要點，讓iPhone 16今年可望順利在台上市。

NCC 4位委員即將於8月1日卸任，行政院提名人選尚未經立法院同意，NCC委員未達NCC組織法第4條規定之法定人數7人，將無法依NCC組織法第10條第3項規定，召開委員會議並作成決議。

NCC修正國家通訊傳播委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點（下稱926要點）、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法制作業要點。

NCC說明，本次修正重點為，當委員人數未達委員總額過半數時，除依NCC組織法第9條第2項規定不得授權之事項外，本要點中相關委員會議審議事項，均由主任委員或代理主任委員召開既有委員組成的委員諮議會議討論後決定，以維持基本業務運作。NCC期盼立法院審查通過新委員讓委員會議能儘速正常運作，以降低對通訊傳播產業之影響。

NCC特別說明，該要點修正後，計有58項事項將依修正規定，授權主任委員或代理主任委員召開委員諮議會議討論後決定；但仍有104項事項依法只能由委員會議處理，不適用本次因應的修正，包含廣電事業股權轉讓、變更名稱或負責人、衛星廣播電視事業之營運計畫變更等，屬廣播電視法第14條第1項及衛星廣播電視法第15條規定，應經許可之項目，另有關詐欺犯罪危害防制條例第20條第2項境外高風險電信事業及全部或一部國際漫遊服務範圍之公告等亦屬之，而裁罰案件罰鍰如達50萬以上者，亦為委員會議保留事項。