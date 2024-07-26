中經院調查：製造業僅逾2成參與AI供應鏈

中經院今天發布2024上半年台灣採購經理人營運展望調查，對於下半年營運展望，製造業認為營運轉好、利潤率上升；然而，儘管人工智慧（AI）商機大爆發，全體製造業中，僅24.9%回報已經參與或正在準備參與AI供應鏈。

今年以來，AI成為最火熱的財經關鍵字，股市及出口都在AI加持之下，衝出亮眼成績。中經院這次調查特別加入AI問項，結果顯示，製造業AI的參與或導入程度並未百花齊放，僅是「部分人的武林」。

中經院調查製造業參與AI供應鏈現況與進程，2024上半年調查顯示，全體製造業受訪者約有75.1%表示公司無提供相關產品也未規劃研發、生產或進入相關產品、市場或供應鏈，僅24.9%製造業者回報產品「已經參與」AI供應鏈，或正「規劃準備」研發AI產品並進入相關供應鏈。

這24.9%的製造業者中，41.9%仍在「研發設計產品中」、16.2%「已完成研發但仍未量產」，41.9%「已產出且已進行銷售」。

「現在AI商業模式還沒真正出來，所以企業各自努力，先求有再求好」，中經院代理院長王健全說明，台灣現在多以高科技廠商參與AI供應鏈為主，其他大企業、機構則思考如何透過AI轉型、提升效率，因此遠不到百花齊放的地步。

王健全接著指出，AI投資金額龐大，還需要思考如何結合商業模式，台灣中小企業居多，現在還無法跟上，才會出現AI話題火熱，實際參與供應鏈的比率不如外界想像高的現象。

不過企業對導入AI營運意願還是頗高，製造業受訪者中約有49.8%回報有評估、規劃或已導入AI相關技術應用於公司營運，目前進度分別為「規劃評估中，尚未導入」（61.3%）、「導入中」 （22.6%）、「導入完成，但未見成效」（0.8%）、「導入完成，已見成效」（2.4%） 和「已導入，且持續導入新AI技術與運用」（12.9%）。

進一步觀察製造業導入的原因，以「優化營運流程」61.3%占比最高，其次是「提升營運效率」的58.1%與「節省人力成本」50.8%。然而，製造業約有50.2%回報完全沒有規劃、評估和導入AI相關技術，主要原因為「無相關需求」。

營運展望方面，中經院調查顯示，2024上半年製造業的營運狀況中斷連續4期緊縮轉為擴張，指數續揚5.3個百分點至53.8%，且預期2024下半年將持續好轉，指數為67.7%。此外，製造業預期2024下半年利潤率將較2024上半年上升，指數為57.0%。

展望未來一年營運，製造業認為未來一年營運展望將較今年佳，指數攀升6.1個百分點至66.5%。非製造業同樣認為未來一年營運展望較佳，指數續揚2.9個百分點至69.0%。

中經院也調查2024上半年製造業關注的總經議題，排名第1為「國際能源及原物料價格」，勾選比例達61.4%，「美國經濟走勢」與「匯率波動」排名第2與第3，值得注意的是，2024上半年「兩岸關係」攀升至製造業關注議題的第4名。