中經院廠商營運展望調查 製造業轉擴張、中斷連四期緊縮

製造業景氣穩定向上，中華經濟研究院26日發布「2024上半年台灣採購經理人營運展望調查」，2024上半年製造業之營運狀況中斷連續四期緊縮轉為擴張，指數續揚5.3至53.8。且預期2024下半年將持續好轉的指數也高達67.7。

不過，僅管製造業景氣持續復甦，但調查卻顯示，仍有81.9%製造業廠商「未」達到最佳/最大產能，而訂單服務需求量不足是製造業未達最大產能的主因，占82.8%，其次為缺工（24.5%）與成本攀升（16.2%）。

至於製造業廠商最關注的全球總經議題前三名則是國際能源及原物料價格、美國經濟，以及匯率波動。

此外，該份調查還發現，採購價格攀升也是當前製造業廠商面臨的一大壓力。中經院指出，2022下半年起製造業面臨去庫存壓力，採購價格一度連續三期下降，低於50，然而 2024上半年製造業的採購價格再度呈現上升，指數攀升14.4至59.6，且高於2023下半年預期的53.1。

而關於製造業對自身企業利潤率表現看法方面？調查顯示2024上半年製造業之利潤率中斷連續五期下降轉為上升（高於50），指數為50.6，且高於2023下半年之預期的45.6，但仍接近持平水位50。惟製造業仍預期2024下半年利潤率將較2024上半年上升，指數為57。

調查還指出，製造業預估2024 全年營業收入、平均銷售價格與產能利用率分別較2023年增加2.62%、0.89%與 1.07%。惟製造業仍預估2024全年採購價格將上升，年增率為2.59%。製造業預估2024全年資本支出年增率為3.3%，高於2023年的1.71%，產能利用率則預估較2023年微幅攀升1.07%。

此外，有73.9%製造業廠商反映，2024上半年其主要供應商有調漲或預告漲價，僅26.1%未漲價亦未預告調漲。惟面臨供應商調漲或預告漲價的製造業者，轉嫁能力仍有差異，30.4%表示無法轉嫁，67.4%表示可於半年內部分轉嫁，僅2.2%業者表示可完全轉嫁。

中經院還提到，2024上半年製造業關注排名第一的總經情勢相關議題與2023下半年相同，為「國際能源及原物料價格」，比例為61.4%。「美國經濟走勢」與「匯率波動」分別排名第二與第三，比例分別為51.0%與49.4%。

值得注意的是，2024上半年「兩岸關係」攀升至製造業關注議題的第四名，比例相較2023下半年攀升4.2個百分點至44.6%。另，「中國經濟走勢」的比例為42.6%，排名第五。