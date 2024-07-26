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核三1號機周六午夜解聯 進入除役程序

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
核三廠1號機本周六午夜解聯。圖為核三廠。圖/聯合報系資料照
核三廠1號機本周六午夜解聯。圖為核三廠。圖/聯合報系資料照

核三廠1號機運轉執照明（27）日到期，台電表示，27日23時59分就會解聯，不再供電給電網。停機後會進行必要的檢修工作，包括燃料移出爐心及相關安全設備檢修，在通過環境部的除役環評後，再取得核安會的除役許可，即進入正式除役階段。

核安會指出，核三廠1號機運轉執照於今年7月27日屆期，台電公司屆時須依運轉操作程序進行降載停機，並於28日起進入除役。核安會將進行現場視察，確認1號機由運轉狀態至停機除役的轉換作業符合安全要求。

核安會去年4月24日審查通過核三廠除役計畫，但核三廠的除役計畫環評作業，尚未獲得環境部的通過，核安會表示，等除役環評通過後，才會發核發除役許可給台電。

核三廠1號機停機前幾天仍維持7成以上的發電量，約70萬瓩，停機後的供電缺口，經濟部已規畫由森霸電廠的豐德3號機補上，豐德3號機是燃氣發電機組，裝置容量110萬瓩，裝置容量比核三廠1號機的95萬瓩還大，因此可望順利銜接，不至於發生缺電問題。不過，因為是以火力發電取代核電，屢遭外界批評。

根據台電公布機組發電情形，豐德3號機目前是處於取得電業執照前試運轉程序，仍在新機組試俥中，26日發電量為30萬瓩。

此外，由於核三廠的2號機運轉執照是明年5月17日才會到期，因此核安會要求台電公司，針對兩部機組狀態差異，分別就行政管理、實體屏障、程序書區分與差異訓練等強化電廠管理作為，以維持2號機安全穩定運轉。

至於核三廠1號機為停機除役不再供電後，對於台電夏季備轉容量率的影響，台電表示，核三1號機7月底依法除役，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力皆可滿足負載需求，7月全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰保持7％。

但備轉容量率的承諾日前遭民眾黨立委張啟楷踢爆早就跳票，7月還沒結束，日尖峰備轉容量率不到10％已出現至少8天，夜尖峰則有5天。

供電 台電 核三廠

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