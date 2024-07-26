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不只打詐還要打假 黃彥男：將成立假訊息委員會機制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部部長黃彥男。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
數位發展部部長黃彥男。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

數發部長黃彥男26日指出，對於打詐相關措施，目前已找來數位平台業者「喝咖啡」Google以及Meta都表示願意配合，另外LINE也已經著手在進行，目前打詐專法已三讀通過，對於未來業者不配合打詐，將可開罰最高1億元，且可重複罰，相信這對他們會有壓力；此外，目前也正在行政院中討論要對於假訊息有所因應，未來會成立類似「假訊息委員會」。

黃彥男接受「官我什麼事」網路節目專訪，他指出，詐騙是一個很嚴重的問題，目前Meta、Google、Line等數位廣告平台業者已表態願意配合政府打詐，但在時間上、執行上都還需要改進，因此也才會找業者來「喝咖啡」，主要還是希望讓他們了解政府打詐的決心。

黃彥男說，目前已要求業者下架詐騙訊息速度要快，像是在Facebook，會要求它下架，雖然會協助下架可是時間上會拖個一天兩天，甚至有時候三、四天，數發部當然會希望希望快一點，同樣的標準也會要求Google、Line，不過，Google跟Line下架速度相對比較快一點。

雖然Meta速度相對較慢，不過黃彥男也說，經過溝通協調後，打詐專法也已通過，未來在Facebook上刊登廣告者都需要進行身份確認，這樣應該就會減少很多這種假名人或假身分的廣告，業者也都有表達願意配合政府打詐，也有給出承諾，當然如果未來業者們不願意配合，就可能被重罰到最高1億元，且可重複處罰，相信這個是對他們也有一定的壓力。

至於實名制做法，黃彥男說，就是透過電話號碼確認，因台灣電話號碼都需要先由電信公司要求實名制申請，這是第一關，接下來也會再利用數位簽章，來認證是否為本人，台灣有不同的技術管道，可以去確認登廣告，或是出資登廣告的人，就是這個本人。

此外，對於網路流傳假訊息，黃彥男也提到，目前相關業者雖有在配合，但對於假訊息的認定，可能需要一個像委員會的機制來做決定，不是單一單位的認定，所以在行政院也有在討論說，可能會有一個相對的委員會，對一些信息如果真的是危害的信息或不真實的信息，經過討論後，事實上可以確認後，就可以要求他也下架。

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