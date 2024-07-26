台經院上修今年GDP至3.85%

台灣經濟研究院昨（25）日發布最新經濟預測，上修今年國內經濟成長率至3.85%，較前次預測上修0.56個百分點，主因投資、貿易逐步好轉。但也示警應關注通膨，及留意AI熱潮能否「飛入尋常百姓家」。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，下半年傳產可望逐步復甦，經濟成長將維持穩定擴張，但須留意通膨問題，也期待經濟成長不再是一個人的武林，若景氣復甦熱度能從高科技轉向傳產和服務業，就能全面點火。

近期國家級財經智庫紛紛上修台灣經濟成長率，最新估值都在3.8%以上。中經院19日更新後預測值為3.81%，台經院認為經濟內外皆溫，是第二家上修台灣經濟成長率的經濟智庫，同時台經院也看好台灣明年全年經濟成長率持續上揚。

孫明德表示，未來關於AI伺服器投資只會更多，但須留意的是，AI能否持續帶動AI PC、AI手機等終端產品應用，「飛入尋常百姓家」，若未來AI應用端的成長空間有限，慢慢也會面臨瓶頸，遇到轉型期、撞牆期，甚至出現像電動車一樣的情況，9月AI PC新機銷售情形會是一個觀察指標。

物價方面，台經院表示，氣候變遷導致食物價格容易受到影響，加上居住類及雜項類價格持續高檔，且醫療保健類價格漲勢未緩解，上半年CPI年增率仍有2.27%，國內CPI維持緩步回降趨勢，預測今年CPI成長率為2.13%，維持前次預測。

台經院昨日同時發布景氣動向調查，6月製造業營業氣候測驗點轉為下滑，服務業與營建業測驗點續呈上揚態勢。其中營建業6月營業氣候測驗點為113.04點，是近14年新高，且較5月強力彈升3.29點，為連三個月上揚。