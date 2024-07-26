綠委問賴總統是否挺核？ 「童子賢講他們的，你們講你們的」

「國家氣候變遷對策委員會」延至八月上旬開會，已表達擁核立場的中研院前院長李遠哲和碩董事長童子賢都將列席，對於賴清德總統是否挺核。一位反核的民進黨立委表示，他近日私下和賴清德當面詢問態度，賴還沒下決定，只告訴他，「就讓童子賢、李遠哲講他們的，你們一樣講你們的，沒關係」。

綠營人士表示，自童子賢接任總統府氣候變遷委員會副召集人後，民進黨立院黨團內更是瀰漫低氣壓，直到行政院長卓榮泰與黨團立委餐敘後，才確立行政院「非核家園」目標不變的共識，但賴總統卻始終未有明確表態。

綠營人士指出，直到傳出賴清德再聘任李遠哲，擔任總統府氣候變遷委員會顧問的消息後，民進黨立委在一次餐敘場合，幾位民進黨立委共同推舉了一人，去和賴總統問個明白。綠營人士說，這位民進黨立委碰到賴清德後也問得相當直接，直言黨團立委近期都很沮喪，為什麼要放任童子賢這些人在外面一直發表挺核言論，可以請他們不要再講嗎？

這位民進黨立委受訪時證實此事，並透露賴清德聽聞後，先是安撫勉勵黨籍立委在立院第一線作戰的辛勞，但並無意制止童子賢等人言論，只說「你們繼續講你們的，童子賢他們也繼續講他們的」。該綠委說，相信賴清德目前尚未做最後決策。