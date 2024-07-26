童子賢：綠能、核能不是零和遊戲

和碩集團董事長童子賢近日頻針對核能議題發言，針對核廢料問題，童子賢昨對記者表示，台灣核廢料都是鎖在被隔離起來的核電廠，就像「被安全關在園區的獅子、老虎」；反之，沒有節制的綠能建設，過廿五年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野，對台灣生態環境可能造成更大的傷害。

「國家氣候變遷對策委員會」原定昨首次開會，受凱米颱風影響將延期至八月上旬，已表達擁核立場的前中研院院長李遠哲和碩董事長童子賢都將列席。

童子賢主張綠能與核能攜手，並持續推動其「能源黃金比例」。他指出，解決方案之間並不是你死我活的零和遊戲，而是可以攜手合作解決能源需求及面對地球暖化的危機。

童子賢表示，在台灣四十年來，核廢料是被儲藏起來在少數地方，就如凶猛的獅子老虎被安全控管在動物園柵欄中，「我們猜測、幻想、感覺牠很凶猛，但是台灣至今沒有人受過核廢料放置的傷害」。核一到核四的園區與蘭嶼，因此似危實安。

反之，童子賢指出，綠能建設如果沒有適當節制，過了廿五年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野。數百平方公里的廢棄物雖不是猛獸，卻比猛獸更難纏，如密布的蝗蟲蟑螂般的的廢棄物，侵害農業、汙染生活空間，「哪一項對生態與環境的傷害更大？」

童子賢認為，新科技的進步，可以燃燒核廢料的第四代反應爐可能成功，包括「快中子反應爐」與「行波反應爐」在內都是發展中的新技術，各國競相投入資金研發，技術若成功則目前被嫌惡的核廢料就翻身了。包括製造濃縮鈾過程的殘渣—貧鈾都可轉化成寶貴的燃料用來發電。他相信，這就是解決當前核廢料問題的聖杯。