聽新聞
test
0:00 / 0:00
童子賢：綠能、核能不是零和遊戲
和碩集團董事長童子賢近日頻針對核能議題發言，針對核廢料問題，童子賢昨對記者表示，台灣核廢料都是鎖在被隔離起來的核電廠，就像「被安全關在園區的獅子、老虎」；反之，沒有節制的綠能建設，過廿五年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野，對台灣生態環境可能造成更大的傷害。
「國家氣候變遷對策委員會」原定昨首次開會，受凱米颱風影響將延期至八月上旬，已表達擁核立場的前中研院院長李遠哲和碩董事長童子賢都將列席。
童子賢主張綠能與核能攜手，並持續推動其「能源黃金比例」。他指出，解決方案之間並不是你死我活的零和遊戲，而是可以攜手合作解決能源需求及面對地球暖化的危機。
童子賢表示，在台灣四十年來，核廢料是被儲藏起來在少數地方，就如凶猛的獅子老虎被安全控管在動物園柵欄中，「我們猜測、幻想、感覺牠很凶猛，但是台灣至今沒有人受過核廢料放置的傷害」。核一到核四的園區與蘭嶼，因此似危實安。
反之，童子賢指出，綠能建設如果沒有適當節制，過了廿五年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野。數百平方公里的廢棄物雖不是猛獸，卻比猛獸更難纏，如密布的蝗蟲蟑螂般的的廢棄物，侵害農業、汙染生活空間，「哪一項對生態與環境的傷害更大？」
童子賢認為，新科技的進步，可以燃燒核廢料的第四代反應爐可能成功，包括「快中子反應爐」與「行波反應爐」在內都是發展中的新技術，各國競相投入資金研發，技術若成功則目前被嫌惡的核廢料就翻身了。包括製造濃縮鈾過程的殘渣—貧鈾都可轉化成寶貴的燃料用來發電。他相信，這就是解決當前核廢料問題的聖杯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言