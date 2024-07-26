台經院上修經濟成長率至3.85%

台灣經濟研究院昨更新最新經濟預測，估今年經濟成長率百分之三點八五，較上次預測大幅上修○點五六個百分點，主要受惠全球ＡＩ熱潮發酵，國內半導體廠商擴充先進製程和高階封測產能，企業擴廠意願增強，民間投資優於預期，經濟成長模式維持「內外皆溫」。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，下半年傳產業可望逐步復甦，經濟成長將維持穩定擴張，但需留意通膨問題，期待經濟成長不再是一個人的武林，能雨露均霑、百花齊放，當前這股景氣復甦熱度能夠從高科技轉向傳產和服務業，就能全面點火。

談及ＡＩ熱潮，孫明德說，未來ＡＩ伺服器的投資只會更多不會再少，但接下來需留意的是ＡＩ能否持續帶動ＡＩ ＰＣ、ＡＩ手機等終端產品應用，「飛入尋常百姓家」，若ＡＩ應用端成長空間有限，慢慢的也會面臨瓶頸，遇到轉型期、撞牆期，甚至出現像電動車一樣的情形，九月ＡＩ ＰＣ新機銷售情形會是觀察指標。

內需方面，上半年零售、餐飲與觀光表現仍強，加上就業市場穩健與股市交易活絡，均可望帶動民間消費動能延續，預測二○二四年民間消費成長率為百分之二點九二，較前次預測上修○點二三個百分點。

物價部分，商品與服務通膨壓力持續放緩，但氣候變遷導致食物價格容易受到影響，加上居住類及雜項類價格持續高檔，且醫療保健類價格漲勢未緩解，上半年ＣＰＩ年增率仍有百分之二點二七，預測二○二四年ＣＰＩ成長率維持與上次相同的百分之二點一三。

至於未來不確定因素，台經院指出，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，如年底美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響、綠色科技補貼競賽和大陸產能過剩引發全球貿易摩擦升溫、ＡＩ需求是否如預期強勁等，這些因素都將影響台灣貿易與投資表現，值得預先研判並加以關注。

台經院昨也發布六月景氣動向調查，製造業廠商對六月看壞比例增加，且對未來半年看法分歧，六月製造業營業氣候測驗點下滑二點一五點至九十八點四五點，結束六個月上揚態勢；服務業及營建業都對未來半年看法樂觀，都呈現上揚，服務業連續四個月上升，營建業則連續三個月上揚走勢。