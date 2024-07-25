童子賢看核廢料 像「關在園區的老虎」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）集團董事長童子賢昨（25）日表示，反核人士都質疑「核廢料要放在哪裡」，但其實台灣核廢料是鎖在被隔離起來的核電廠，就像被安全關在園區的獅子與老虎，似危實安；反之，沒有節制的綠能建設，在25年使用期限過後，太陽能板廢棄物會滿山遍野，對台灣生態環境可能造成更大的傷害。

童子賢主張綠能與核能攜手，持續呼籲「能源黃金比例」。他說，解決方案之間並不是你死我活的零和遊戲，而是可以合作解決能源需求以及面對地球暖化的危機。

童子賢認為，新科技的進步，使得可以燃燒核廢料的第四代反應爐可能成功，包括「快中子反應爐」與「行波反應爐」都是發展中的新技術，中國大陸、加拿大、英國、美國都競相投入資金研發，技術若成功，目前被嫌惡的核廢料就翻身了。

童子賢表示，包括製造濃縮鈾過程的殘渣「貧鈾」都可以轉化成寶貴的燃料，被拿來當新一代反應爐的核燃料、用來發電，「這就是解決當前核廢料問題的聖杯」。

童子賢認為，反核人士質疑核廢料儲放「這是一個合理的問題」，但40年來，台灣核廢料被儲藏起來在少數地方，，受嚴密管理，未曾構成危害。「宛如傳說中兇猛的獅子、老虎被安全控管在動物園柵欄中，我們猜測、幻想、感覺牠很兇猛，但台灣至今沒有人受過核廢料放置的傷害。」

他指出，核廢料是鎖在被隔離起來的安全環境中，核一到核四的園區與蘭嶼，似危實安。

反之，正在推動的綠能建設，若無適當節制，25年使用期限過後會出現大量的太陽能板廢棄物。廣達數百平方公里的廢棄物比猛獸更難纏，密布在數百平方公里的蝗蟲與及蟑螂老鼠一樣的廢棄物，反而會侵害農業，汙染生活空間。

童子賢比喻，獅子、老虎看似兇猛，但是只生活在很小的空間，你不闖進去，他不會出來傷害你。跟25年報廢一次的龐大廢棄物相比，哪一項對生態與環境的傷害更大？

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