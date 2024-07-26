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童子賢喊「核綠共存」 扶持綠電兼顧農業、糧食及經濟繁榮

經濟日報／ 記者王郁倫／台北報導
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照

和碩（4938）董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢積極倡議台灣能源政策「核綠共存」，以「黃金比例」能源選擇，滿足低碳發電需求，也能扶持綠電，保存「戰略產業」農業。他提到廢核35年的義大利7月宣布重啟核能，要跟上減碳進度，擺脫過度倚賴太陽能供應的風險。

童子賢7月19日受邀至文官學院「高階文官培訓」專題演講，學員提問能源議題，他表示能源不是只有煤炭或核能選項，還有電價高低選擇，更牽涉「國土規劃」層次，兼顧對國土、農業、環境、生態的影響。

童子賢談能源政策「核綠共存」
童子賢談能源政策「核綠共存」

童子賢以七個連續問題代替答案，他說「在座諸位都是中華民國高階文官，領導各個局、司、處。想請問諸位心中的國土規劃面貌如何？」、「想要把國家環境、生態、景觀帶往那一個方向？」他接連詢問：「如果有一天嘉南平原上金黃稻穗隨風搖曳的景觀消失殆盡，這是各位樂意見到的？」、「如果台東池上秋收美麗的稻田中間夾雜著很多太陽能板，這是我們準備面對的？」

他問官員：「如果我們糧食短缺了，稻田轉成太陽能板發電之後，再也轉不回來了，怎麼辦？」、「25年後必須廢棄的巨量太陽能廢棄垃圾，面積有二個台北市的大小，我們要怎麼處理？」、「現在的能源政策，準備帶給我們怎樣的國土面貌？我們準備好了嗎？」

童子賢說，他羨慕與借鏡進步繁榮又景觀美麗的歐洲國家，如法國、芬蘭、比利時、瑞士。這些國家有一個共同點，就是「核綠共存」，提供低碳電力，兼顧農業、糧食、景觀地貌及經濟繁榮。

有的國家廢核之後又重啟核能，法國更驕傲於65%核能發電，也能保存當地的生活方式與農業文化，讓核能與葡萄園共存。

童子賢說歐洲國家適當的以使用核能來調節綠能。台灣在國土規劃中，也可透過「黃金比例」能源選擇（綠能3：核能3：火力4），保留珍貴的農業文化、糧食生產與農村生活空間。

童子賢認為核能發電的關鍵優點是占用土地面積非常小，目前太陽能耗費土地實在太大，1萬5,399公頃太陽能板面積約0.57個台北市，占地寬廣卻只能供應台灣2023年用電需求的5.67%，每25年還要汰換一次重來。

太陽能 核能 童子賢

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