立院新會期 八財經法案聚焦

立法院新會期預計9月召開，據盤點，至少將有八大財經法案上演朝野大戰，尤其《證交稅條例》、《營業稅法》、《產業創新條例》都有時間壓力，勢必得在下會期討論。

另外政府部門希望推動《都市更新條例》、《人工智慧基本法》、《軍公教待遇調整條例》；在野黨則聚焦《核子反應器設施管制法》、《財政收支劃分法》。由於下半年為預算會期，能通過的法案有限，朝野各有盤算，勢必又有一波攻防。

立法院是否召開臨時會尚未拍板，各部會目前除準備編列明年預算外，也持續盤點下會期法案。

據了解，有不少修法迫在眉睫。例如證交稅條例，主因當沖降稅今年底就要到期，業界都希望延長降稅期間，金管會先前已表態支持延長五年，財政部也表示會參考金管會意見，最慢下會期得送到立法院審查，避免當沖降稅出現空窗期。

另外金融界期待已久的金融營業稅調降，則因為準備金條款將於年底落日，業界希望順勢調降金融營業稅，至少從5%降至3%，攸關產業競爭力，財政部也正在評估影響程度，預料也將是下會期攻防焦點。至於產創條例智慧機械投資抵減，也將於年底到期，經濟部正與財政部研商，朝延長、擴大適用範圍討論。

此外，國科會已預告AI基本法草案，預告期至9月13日止，國科會主委吳誠文日前已強調，將加速送到行政院，若能加快速度，也可能在下個會期壓線送審，端看朝野態度是否亮綠燈。

都更條例方面，則是放寬原建築容積認定方式，提高老屋參與改建誘因，估全台約8,216棟、27萬戶受惠，已通過行政院會、送立法院審查，內政部也期待加速通過，為都更推動再添利多。至於在野黨砲火鎖定焦點，一個是核管法修法，一個是財劃法。

核管法上會期因國民黨內部苦無共識，無緣進入逐條審查就暫擱，隨著核能議題討論愈發熱烈，下會期如何攻防、能否為核電解套，將是朝野攻防焦點。

立法院上半年會期已於7月16日休會，朝野黨團初步達成共識，希望在8月中、下旬召開臨時會，但對於討論議題仍有歧見。民進黨主張優先處理國家通訊傳播委員會（NCC）與考試院人事案；國民黨則傾向先處理選罷法。