快訊

輝達、台積ADR續跌…美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾10年新高

桃園男颱風天自助洗車打蠟觸電 當場無心跳送醫死亡

抗通膨！公保自6月調升五年度老年給付 預計「這一天」入帳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
投資理財抗通膨示意圖。圖／ingimage
投資理財抗通膨示意圖。圖／ingimage

近年通膨高漲，考試院已公布，自今年6月起，調升2014年、2015年、2019年、2020年及2021年等共五年度之公教人員保險年金給付金額，調幅5.51%至7.59%之間，預計於明（26）日入帳，估計1.2萬名退休私校教職員、財政部、經濟部旗下國營事業退休人員受惠。

事實上，絕大多數退休軍公教人員退休金來源是「定期退撫給與」，而非「公保老年給付」。銓敘部退撫司官員解釋，依規定，退休軍公教人員沒有領定期退撫給與、沒有優惠存款利率，才可以領公保年金給付。

換言之，領「定期退撫給與」、「公保老年給付」是完全不同的兩批人馬。因為定期退撫給與較為豐厚，絕大多數退休軍公教人員都是領「定期退撫給與」、目前領取公保老年給付的人數偏少，主要是私校教職人員、財政部及經濟部旗下國營事業退休人員。

因應近年通膨，考試院調升2014年、2015年、2019年、2020年及2021年等共五年度「公保老年給付」，自6月起調升，預訂26日首次入帳。

至於多數退休軍公教領取的「定期退撫給與」，因應通膨，自今年1月起調升4%，共有52萬人受惠。

軍公教 退休金 通膨

延伸閱讀

美Q2經濟成長超強 通膨持續降溫、美股期指跌幅收斂

台灣最佳大學排行出爐！「這校」奪全國私校第一

00919配息領30萬 大股東讚：真的很爽！網卻酸改買這4檔更賺

一早起床被12萬5香醒！ 00919配息入帳了 他曝「超狂本金」

相關新聞

童子賢喻核廢料如籠中猛獸「似危實安」 學者：是政府不想處理

和碩董事長童子賢今日將核廢料比喻為關在籠子裡的猛獸，「似危實安」。清華大學核工所特聘教授葉宗洸受訪表示，核廢料不是無法處...

核廢料似危實安？ 科技藍委：核能議題不應受意識形態操弄

和碩董事長童子賢今將核廢料比喻為關在籠子裡的猛獸，「似危實安」。國民黨立委葛如鈞對此表示，能源自主與韌性為台灣作為 AI...

還沒準備好迎接AI？台灣僅21%勞工認為自己擅長 AI 技能

台灣薪資查詢網站《比薪水》發表「2024年台灣勞工 AI 看法與焦慮調查」顯示，台灣勞工普遍不認為自己擅長使用 AI，只...

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

抗通膨！公保自6月調升五年度老年給付 預計「這一天」入帳

近年通膨高漲，考試院已公布，自今年6月起，調升2014年、2015年、2019年、2020年及2021年等共五年度之公教...

童子賢破核廢神主牌 羅智強：賴政府勿堅持非核家園

和碩董事長童子賢今稱核廢料為關在籠子裡的猛獸，「似危實安」。國民黨立委羅智強表示，童子賢說的對極了，處理核廢料現行有一套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。