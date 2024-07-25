抗通膨！公保自6月調升五年度老年給付 預計「這一天」入帳

近年通膨高漲，考試院已公布，自今年6月起，調升2014年、2015年、2019年、2020年及2021年等共五年度之公教人員保險年金給付金額，調幅5.51%至7.59%之間，預計於明（26）日入帳，估計1.2萬名退休私校教職員、財政部、經濟部旗下國營事業退休人員受惠。

事實上，絕大多數退休軍公教人員退休金來源是「定期退撫給與」，而非「公保老年給付」。銓敘部退撫司官員解釋，依規定，退休軍公教人員沒有領定期退撫給與、沒有優惠存款利率，才可以領公保年金給付。

換言之，領「定期退撫給與」、「公保老年給付」是完全不同的兩批人馬。因為定期退撫給與較為豐厚，絕大多數退休軍公教人員都是領「定期退撫給與」、目前領取公保老年給付的人數偏少，主要是私校教職人員、財政部及經濟部旗下國營事業退休人員。

因應近年通膨，考試院調升2014年、2015年、2019年、2020年及2021年等共五年度「公保老年給付」，自6月起調升，預訂26日首次入帳。

至於多數退休軍公教領取的「定期退撫給與」，因應通膨，自今年1月起調升4%，共有52萬人受惠。