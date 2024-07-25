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凱米颱風造成災情 經部啟動中小企業災後復舊財務協處

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應凱米颱風帶來豪雨造成災情，經濟部中小及新創企業署25日宣布啟動中小企業災後復舊財務協處機制，結合當地中小企業團體、縣市中小企業服務中心及專業輔導團隊等，掌握中小企業受災情形並關懷，提供災後協處資源及資訊，協助受災中小企業進行復舊重建。

經濟部中小及新創企業署表示，於颱風季節遇豪大雨或強風受災之中小企業，務必於清理營運場所前，先蒐集完整受災情形佐證資料，以供日後申請租稅減免或向銀行申請復舊貸款之用。

受災中小企業如有財務輔導協處需求，中小及新創企業署除提供免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務之外，也提供營業復舊復工貸款及銀行債權債務協商等措施。

針對營業復舊復工貸款，經濟部表示，請於受災害次日起1年內檢附受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明或經銀行調查屬實等文件，向各承貸金融機構申請中小及新創企業署所訂定之「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，擔保品不足之中小企業，可由信保基金提供九成之信用保證且免計收保證手續費，以協助企業盡早恢復正常營業。

針對銀行債權債務協商，經濟部表示，中小企業因受災而致財務週轉困難者，中小及新創企業署可協助中小企業與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力。

經濟部表示，受災中小企業可運用之各項協處措施，請於上班時間(上午8:30~下午6:00)向中小及新創企業署「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢，協處措施資訊(如附件)並已公告於中小及新創企業署網站，網址:www.sme.gov.tw

經濟部 颱風

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