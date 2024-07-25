還沒準備好迎接AI？台灣僅21%勞工認為自己擅長 AI 技能

台灣薪資查詢網站《比薪水》發表「2024年台灣勞工 AI 看法與焦慮調查」顯示，台灣勞工普遍不認為自己擅長使用 AI，只有 21.2% 自我評價「非常擅長」或「有點擅長」，46.1% 認為「普通」，整體而言不太擅長。

因應 AI 浪潮，《比薪水》發表「2024年台灣勞工 AI 看法與焦慮調查」。有別於以往針對「企業」的 AI 應用調查，目標為了解「勞工」對於 AI 的看法，分析勞動市場真實現況。

調查發現，台灣勞工有 41.4% 認為自己對 AI 的認識「普通」，評價保守。其中，中年世代是自我評價了解 AI 的世代，「非常了解」與「有點了解」共計 47.7%。以職涯發展來看，中年世代有許多中高階管理者，需要關注 AI 對企業、產業的影響，也有最多 AI 領域的專家。

年輕世代自評「非常了解」AI 的比例是各世代最低，為 6.6%，高齡世代選擇「非常了解」者高達 17.9%，但「完全不了解」者高達 36.6%，不同世代對於 AI 定義與認知可能有所落差。

不過，多數勞工認為 AI 對於工作有幫助，共計 74.1%。只是，台灣的勞工當中，仍有 21.3% 選擇「普通」、4.6% 認為 AI「不太有幫助」或「完全沒幫助」，反映出目前 AI 難以應用於某些產業。

但，台灣勞工對AI應用於工作的接受度高，接受者共 81.8%。值得注意的是，中年世代選擇「普通」（20.2%）的比例最高。中年世代已經建立專業技能和既定工作模式，引入 AI 工具必然改變長期以來的工作習慣，自然持謹慎態度。

此外，台灣勞工也有高達 87.4% 同意學習 AI 技能的重要性，其中更有 49.9% 認為學習 AI「非常重要」，且所有世代皆壓倒性認同。

《比薪水》表示，台灣經濟高度依賴高科技產業，尤其半導體和資訊通信技術（ICT）產業對新技術的需求極高。因此，台灣勞工必須不斷學習、適應新的 AI 技術，以保持競爭力。

面對 AI 浪潮，台灣勞工展現出了強烈學習意願，也很快適應了這股趨勢，在工作中活用 AI。不同世代間，則有顯著的 AI 落差（AI Divide），即 AI 領域認知、知識上的差異，比如，高齡世代可能將最基礎的 AI 使用視為高技術門檻，因而自我評價非常擅長使用 AI。

如何提升勞工的 AI 知識及技能、消除世代差異，並且在不同產業中應用 AI 技術，將是未來台灣 AI 發展的重點。

《比薪水》指出，問卷調查期間為 2024 年 6 月 3 日至 6 月 10 日，形式為網路問卷。有效樣本數 2,090 份，於 95% 信心水準、2% 誤差範圍內。